Пермь: новости дня
13:31 | 16.04.2019
Все муниципалитеты Прикамья примут участие в акции по защите экологии
Целью акции является воспитание ответственности за состояние окружающей среды, поддержание общественного движения по ее оздоровлению и восстановлению, а также выявление и решение актуальных экологических проблем.
В рамках акции, которая продлится до 15 сентября 2019 года, пройдет около 100 мероприятий. Среди них Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019», общероссийская акция по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России», организация горячей линии «Зеленый телефон», в ходе которой будет организован прием обращений граждан о несанкционированном размещении отходов и другие.
Пермский край участвует в акции «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно. В этом году участники акции смогут побороться в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции в двух номинациях: «Лучшее муниципальное образование» и «Лучший эколого-просветительский проект». Итоги будут подведены после 15 сентября.
Отметим, в 2018 году в акции приняли участие 39 из 46 муниципальных образований Пермского края, а общее количество участников акции-2018 превысило 740 тысяч человек.
Более подробное расписание мероприятий в рамках акции будет опубликовано позже на сайте министерства природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также на официальном сайте «Природа Пермского края» https://www.permecology.ru/.
© «Вечерние Ведомости»
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