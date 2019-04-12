Все муниципалитеты Прикамья примут участие в акции по защите экологии

13:31 | 16.04.2019

Во всех муниципалитетах Прикамья 15 апреля стартовал региональный этап Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Темой акции в этом году стало «Экологическое просвещение населения».



Целью акции является воспитание ответственности за состояние окружающей среды, поддержание общественного движения по ее оздоровлению и восстановлению, а также выявление и решение актуальных экологических проблем.



В рамках акции, которая продлится до 15 сентября 2019 года, пройдет около 100 мероприятий. Среди них Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019», общероссийская акция по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России», организация горячей линии «Зеленый телефон», в ходе которой будет организован прием обращений граждан о несанкционированном размещении отходов и другие.



Пермский край участвует в акции «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно. В этом году участники акции смогут побороться в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции в двух номинациях: «Лучшее муниципальное образование» и «Лучший эколого-просветительский проект». Итоги будут подведены после 15 сентября.



Отметим, в 2018 году в акции приняли участие 39 из 46 муниципальных образований Пермского края, а общее количество участников акции-2018 превысило 740 тысяч человек.



Более подробное расписание мероприятий в рамках акции будет опубликовано позже на сайте министерства природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края, а также на официальном сайте «Природа Пермского края» https://www.permecology.ru/.