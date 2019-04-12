В Пермском филиале «Т Плюс» стартовала ремонтная кампания 2019 года

13:14 | 16.04.2019

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» начинают подготовку оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020 гг. Специалисты энергокомпании проведут капитальные и средние ремонты восьми котельных агрегатов общей производительностью 2240 тонн пара в час, восьми турбин совокупной мощностью 485 МВт, шести водогрейных котлов, а также осуществят более 70 текущих ремонтов всех видов оборудования и сооружений.



Самые масштабные ремонты пройдут на газотурбинной электростанции Пермской ТЭЦ-13, где будет проведен капитальный ремонт. По специальной дефектной ведомости в зависимости от количества выработки часов будет определен перечень мероприятий: проверка и, в случае необходимости, замена лопаток и рабочих колес турбины. Список проводимых работ может быть дополнен после окончательной проверки.



На парогазовой установке Пермской ТЭЦ-6 будут заменены лопатки горячего такта, горелки, камеры сгорания газовых турбин. Также все основные узлы турбин обследуют дефектоскопом. Это позволит в 2019 году сделать межсервисный интервал более длительным: количество требуемых ремонтов будет сокращено за счет повышения надежности работы.



На Пермской ТЭЦ-14 пройдут ремонты двух котлоагрегатов. Планируется обновить их топочные устройства, настроить устройства горения, устранить «пережоги» и приток воздуха в «холодной воронке» котла.



«Реализуемая программа ремонтов позволит обеспечить надежное прохождение энергообъектами филиала осенне-зимнего периода максимума нагрузок 2019-2020», - отметил главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев.



Ремонтная кампания проводится в соответствии с ранее утвержденным графиком. Проводимые работы никак не влияют на энергоснабжение потребителей.