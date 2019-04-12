В Перми на два месяца закрыли опасную сауну

17:33 | 15.04.2019

Пермские судебные приставы, исполняя постановление суда, запретили эксплуатацию частной сауны, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В краевое Управление Роспотребнадзора поступила информация о случаях острого отравления химической этиологии. Внеплановая проверка деятельности индивидуального предпринимателя в сауне «Жара» по ул. Пушкарской, 140 выявила нарушения санитарно-гигиенических требований при эксплуатации бассейна в сауне. Предприниматель не проводил своевременный контроль содержания остаточного хлора в воде и воздухе.



На судебном заседании владелица сауны сообщила, что не знала о существовании санитарных норм и правил, не проводила производственный контроль качества воды и воздуха, не заключала договор с аккредитованной лабораторией, качество воды в бассейне проверяла сама. Так как обнаруженные нарушения могут повлечь заболевания у посетителей, суд признал предпринимательницу виновной в административном правонарушении и постановил запретить работу сауны «Жара» на 60 суток.



Сейчас помещение сауны опечатано. Приставы будут проверять, не возобновилась ли работа сауны незаконно.

