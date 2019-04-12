Двадцатилетняя пермячка осуждена за оскорбление полицейских

03:16 | 14.04.2019

Суд вынес приговор 20-летней жительнице Дзержинского района Перми. Девушку признали виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.



Следствие и суд установили, что 24 ноября прошлого года на улице в Кировском районе нетрезвая молодая пермячка публично оскорбила грубой нецензурной бранью сотрудников полиции, которые патрулировали обслуживаемую территорию. В отделе полиции, куда ее доставили для установления личности и выяснения обстоятельств, девушка продолжила оскорбления.



Суд назначил виновной наказание в виде 240 часов обязательных работ.