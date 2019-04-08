Пермь: новости дня
21:06 | 12.04.2019
Эксперты ОНФ взяли на контроль ситуацию с массовым отравлением детей в пермской школе
После проверки надзорных органов ОНФ подготовит предложения по повышению безопасности школьников, в том числе по организации питания.
Накануне 137 учащихся пермской школы №107 пропустили занятия из-за недомогания, четверо из них до сих пор находятся в больнице. Самый распространенный диагноз, поставленный медиками, – диспепсия. Состояние здоровья детей на данный момент удовлетворительное, находящиеся в стационаре идут на поправку.
Сейчас надзорные органы рассматривают возможные причины массового заболевания школьников. Представители Роспотребнадзора взяли на анализ пробы пищи и воды, выдали руководству школы предписания провести профилактические мероприятия по предотвращению распространения инфекции и санитарную обработку всех помещений.
Эксперты ОНФ вместе с представителями департамента образования Перми проверили школьную столовую. Активисты Народного фронта убедились, что в бракеражном журнале стоят подписи всех членов комиссии, включая медицинского работника, за день до ЧП фактическое меню соответствовало утвержденному. По словам директора школы №107, не все заболевшие дети за день до отравления питались в столовой учебного заведения.
Общественники обсудили с руководством школы и представителями департамента образования дальнейшие действия по восстановлению учебного процесса, способы информирования учащихся и родителей о ситуации: сейчас школа закрыта, учебный процесс организован дистанционно. С понедельника дети вернутся в школу, но питание в учебном заведении будет организовано только после выяснения причин происшествия.
«В результате встречи мы достигли договоренности о координации действий общественников и власти для успешного разрешения ситуации и возобновления учебы в школе. По итогам проверки надзорных органов на площадке ОНФ мы проведем экспертное совещание и сформируем предложения по повышению безопасности школьников», – сообщила член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Образование» в Пермском крае Галина Гутник.
© «Вечерние Ведомости»
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