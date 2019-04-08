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Пермь: новости дня


 

19:03 | 12.04.2019

В пермских городских лесах скоро начнется противоклещевая обработка

Начать проведение работ планируется после установления сухой погоды, ориентировочно во второй половине апреля. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в первую очередь будут обработаны экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория – открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам.

Так, например, в Черняевском лесничестве обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

В разных участковых лесничествах будет обработаны экотропы «Большая сосновая», «Пролетарская», «Красные горки», «Крым», «Чапаевская», «Ботаническая», дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», дорожки в периметре ООПТ «Сосновый бор», территория вблизи школы №37.

Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и проходить вакцинацию.

Отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить вглубь леса. Также во время отдыха на природе необходимо надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.

© «Вечерние Ведомости»

 


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