В Прикамье продолжает работу межведомственная комиссия по пресечению нелегальных перевозок

18:58 | 12.04.2019

За 2 дня работы межведомственной комиссии было зарегистрировано 8 фактов незаконной перевозки пассажиров.



10-11 апреля в рамках работы межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом состоялись выездные мероприятия при участии сотрудников министерства транспорта Пермского края, сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников ГИБДД, сотрудников ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД по г. Перми.



В части перевозки пассажиров легковым такси выявлено 8 фактов нелегального извоза. Сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, соответствующие материалы будут направлены в суд.



Водители и собственники транспортных средств проверялись сотрудниками службы судебных приставов на наличие неоплаченных задолженностей. В отношении 11 должников выписаны требования о взыскании денежных средств на общую сумму погашения задолженностей 659 860,34 рубля, составлен 1 акт описи и ареста имущества на сумму 3000 рублей, выдана 1 квитанция об оплате штрафа на месте в размере 1600 рублей.



Контрольные мероприятия продолжаются.