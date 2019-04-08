Первый в России квантум фотоники открылся в пермском кванториуме

18:53 | 12.04.2019

12 апреля в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоялось открытие профильного направления – квантума «Фотоника». Он станет первым в России, а после получения первых результатов его работы пермский опыт сможет быть транслирован в другие регионы страны. Участие в торжественном мероприятии приняли министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев и директор детского технопарка «Кванториум» Павел Крендель.



Квантум «Фотоника» стал 11 профильным направлением детского технопарка. Остальные десять работают с ноября прошлого года – это робототехника, дополненная и виртуальная реальность, био-, нанотехнологии, космонавтика, промышленный дизайн, наноквантум и аэроквантум, энерджиквантум и IT.



По словам Раисы Кассиной, задачу по созданию первого квантума «Фотоника» в Перми поставила заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова во время своего визита в феврале. Марина Николаевна отметила, что в Пермском крае есть все предпосылки к основанию целого кластера по этому перспективному направлению. В дальнейшем, пермский Кванториум станет федеральным методическим центром по фотонным технологиям и начнет транслировать опыт на другие детские технопарки страны. «Сегодня мы открываем квантум, которого пока нигде нет. Это будет первый и думаю, что долгое время единственный квантум. Поэтому перед нами стоит задача те технологии, которые будут использоваться в квантуме фотоника, перенести, научить всех желающих в нашей стране, чтобы они создали подобные лаборатории у себя в Кванториумах», - отмечает Раиса Алексеевна.



Квантум «Фотоника» поможет ребятам получить навыки работы на оборудовании, позволяющем реализовать технологии фотоники в их практическом применении. Под руководством педагога кванторианцы познакомятся с технологиями обработки оптических сигналов, теоретическими основами прикладной фотоники.



Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи по подготовке инженерных кадров. Направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития края. Детишки, которые здесь учатся, через несколько лет будут определять техническую политику, промышленную политику Пермского края и всей страны. По словам генерального директора ПАО «ПНППК» Алексея Андреева, открытие квантума «Фотоника» позволит ассоциировать Пермь и фотонику. «Сегодня фотоника - межотраслевая наука, которая входит почти во все отрасли. Если посмотреть мировое сообщество, впереди всех находятся Европа, Китай. Мы своими действиями можем встать в определенный ряд в развитии фотоники», — подчеркнул Алексей Андреев.



Директор пермского Кванториума Павел Крендель отметил, что сейчас в технопарке обучается более 1000 ребят, на направление фотоники ожидают не менее ста человек. Набор в квантумы на следующий год начнется в конце мая. Подать заявку могут школьники старше 12 лет, заполнив анкету на сайте детского технопарка и выполнив тестовое задание. «Будущие кванторианцы направления фотоники будут изучать природу работы со светом, увидят, как генерируются, обрабатываются и передаются сигналы. Очень перспективное направление, и самое главное, что оно инновационное, все фотонные технологии – это технологии будущего, которые будут востребованы еще очень долгое время», – сказал Крендель.



Отметим, что для нового квантума закупили порядка 50 единиц высокотехнологичного оборудования, например, прибор для сварки оптического волокна, установку для демонстрации фотоэффекта, гелий-неоновый лазер и многое другое.



Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Детские технопарки «Кванториум» учат детей работать в команде и призваны обучать юных специалистов по актуальным направлениям — от робототехники и проектирования малых спутников Земли до моделирования беспилотных объектов.