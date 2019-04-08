В Прикамье планируется обучить около двух тысяч предпенсионеров

18:29 | 12.04.2019

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялось внеочередное заседание регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» на тему «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в Пермском крае». В совещании приняли участие председатель совета Елена Савельева, замминистра социального развития края Дмитрий Санников, директор Центра занятости населения (ЦЗН) Пермского края Марина Снычева.



С основным докладом на заседании выступила Марина Снычева. Она отметила, что по данным статистики в Пермском крае насчитывается 85,5 тыс. граждан предпенсионного возраста. К этой категории отнесены жители, которым до выхода на страховую пенсию осталось пять лет. Обучение предпенсионеров в Прикамье будет проходить по двум направлениям – граждане могут самостоятельно обратиться в службу занятости и для них организуют курсы, а второе – в ЦЗН обращаются работодатели, которые хотят переобучить или повысить квалификацию своих сотрудников. Они организовывают образовательный процесс за счет собственных средств в учебных заведениях, имеющих соответственную лицензию, а затем ЦЗН им в полном объеме компенсирует затраты.



В 2019 году на профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография» (проект «Старшее поколение») Пермский край получил из федерального бюджета 64,4 млн рублей, софинансирование из краевой казны составило 3,4 млн рублей. На выделенные средства планируется обучить не менее 900 человек.



«Мы рассчитываем, что обучение у нас пройдут около двух тысяч предпенсионеров из разных районов Прикамья, поскольку средний срок обучения составит три месяца, а средняя стоимость курсов – 30 тыс. рублей. На период обучения гражданам, которые обратятся к нам самостоятельно, будет предусмотрена ежемесячная стипендия. Ее размер составит 12 972 рубля. Эта сумма состоит из минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент», - отметила Марина Снычева.



В ближайшее время на уровне правительства Пермского края будет утверждено постановление об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, и программа начнет реализовываться. Спектр специальностей, по которым планируется обучение предпенсионеров, достаточно широк. Это и компьютерные программы (1С, Компас-3Д, AutoCad ГРАНД-смета), рабочие профессии (мастер строительных и отделочных работ, электромонтер, стропальщик), швейное дело, разведение домашних животных, управление многоквартирными домами и т.д. Работодатели заинтересованы в обучении своих сотрудников по таким специальностям, как оператор котельной, лаборант, контролер качества, специалист в сфере госзакупок, работник по промышленной безопасности и охране труда, логистика и др.



«Перед службой занятости стоит серьезная задача – не просто обучить граждан предпенсионного возраста, но не менее 85% обученных должны быть трудоустроены. Со своей стороны в рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы осуществляем контроль за реализацией программы, оказываем содействие в распространении информации среди граждан и построении межведомственного взаимодействия. Отрадно было услышать, что и центры занятости будут работать в новом формате. В этом году Пермский край получит из федерального бюджета около 40 млн рублей на модернизацию ЦЗН. Это переход на безбумажный документооборот с гражданами и организациями с помощью портала госуслуг, развитие интерактивных сервисов и мобильных приложений», - говорит председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Елена Савельева.



Стоит отметить, что у жителей Пермского края предпенсионного возраста есть еще одна возможность повысить свои профессиональные навыки через программу WorldSkills. Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте https://50plus.worldskills.ru/ и пройти тестирование. Этот этап позволит определиться с дальнейшей профессиональной траекторией. Тесты составлены квалифицированными экспертами из разных отраслей экономики и социальной сферы и учитывают особенности специалистов зрелого возраста.



Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний и т.д.