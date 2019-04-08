Строительство новой установки формалина позволит создать в Губахе более 40 рабочих мест

14:48 | 12.04.2019

ПАО «Метафракс» и норвежская компания Dynea AS подписали контракт на строительство в Губахе агрегата по производству 55%-го формалина. Проект будет реализован в рамках специального инвестиционного контракта с Пермским краем.



Установка формалина будет интегрирована с комплексом по производству параформальдегида (параформа) по технологии концерна GEA. Мощность установок составит 180 тыс. тонн 55%-го формалина и 30 тыс. тонн параформа в год. Проект общей стоимостью более 5,2 млрд руб. планируется завершить до конца 2021 года.



В феврале в рамках Российского инвестиционного форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) между Пермским краем и «Метафраксом». Документ подтверждает готовность предприятия возвести новое производство формалина и параформа на территории Пермского края. В рамках СПИКа регион предоставит «Метафраксу» право на налоговые льготы и преференции.



«Запуск установки намечен на 3 квартал 2021 года, - сообщил генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут. – Формалин, произведенный на новой установке, будет использоваться в качестве сырья для выпуска параформа. Важно, что «Метафракс» станет единственным производителем параформальдегида в России».



С вводом установки в эксплуатацию суммарная мощность производства 55%-го формалина на производственной площадке предприятия в Губахе составит 450 тысяч тонн в год.



Новое производство позволит создать более 40 новых рабочих мест в Губахе, обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет Пермского края, а также способствует общему социально-экономическому развитию региона.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в регионе активно развиваются механизмы адресной поддержки предприятий. По словам главы региона, СПИК – это один из инструментов поддержки промышленности, который востребован в крае. «По количеству региональных СПИКов Пермский край занимает 1 место в России, – отметил губернатор. – При этом мы понимаем, что действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Эта взаимность есть со стороны «Метафракса» – предприятие активно развивает социальную инфраструктуру и создает новые рабочие места».