«Выходные на набережной» в Перми начнутся на месяц раньше

14:42 | 12.04.2019

Такую задачу департаменту культуры и молодежной политики городской администрации поставил мэр Перми Дмитрий Самойлов.



Напомним, что мероприятия на набережной Камы стартовали с летнего проекта «Суббота на набережной» в 2017 году. Тогда было проведено более 150 мероприятий, которые посетили около 226 тысяч человек. Оценив популярность проекта среди жителей и гостей города, в прошлом году было принято решение не ограничивать проект одним днем, создав «Выходные на набережной». Мероприятия 100-дневного проекта посетило уже 322,8 тысячи человек. Культурные события продолжались и зимой – по выходным и праздничным дням на набережной демонстрировали видеоинсталляции. За два года реализации этого проекта зрителями стали порядка 300 тысяч человек.



В этом году глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу начать проект «Выходные на набережной» раньше, поскольку с установлением теплой погоды на набережной уже гуляет много людей. Так, старт событиям будет дан 28 апреля Пасхальным фестивалем «Город добра», в рамках которого состоится роспись тематических инсталляций учениками художественных учреждений, наблюдать за работой которых сможет каждый желающий. С 29 апреля по 5 мая пройдут концертные программы с участием церковно-приходских школ и пермских творческих коллективов. Мероприятия «Выходных на набережной» будут проходить каждые выходные до 8 сентября и завершатся масштабным культурно-массовым мероприятием.



Культурные события на набережной будут проходить в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Отметим, что организаторы стараются сделать отдых гостей набережной не только культурным, но и комфортным. Так, работа стационарных туалетов на набережной Камы началась 12 апреля и будет продолжаться до 30 сентября. По выходным и праздничным дням будут работать две дополнительные мобильные кабинки.