Инфекционное отделение в Губахе отремонтировали впервые за 40 лет

14:30 | 12.04.2019

В губахинской Городской клинической больнице №4 (ГКБ) после капитального ремонта открылось инфекционное отделение. В обновленном отделении смогут лечиться жители Губахи, Кизела и Гремячинска.



Отделение медучреждения не видело ремонта более 40 лет, с момента его строительства в 1977 году. По данным министерства здравоохранения, из краевого бюджета на капитальный ремонт здания было направлено более 9,7 млн рублей.



Всего «инфекционка» рассчитана на 28 мест, ежегодно в ней смогут проходить лечение свыше 550 пациентов. Отделение оборудовано по самым современным стандартам. Так, в нем есть мельцеровские боксы - изолированные палаты с отдельными санузлами и входами с улицы для пациентов и через дезинфекционный шлюз для медперсонала. Маленькие дети могут находиться в боксах с мамами, в каждом из них есть кнопка для вызова медсестры. В палатах установили новые кровати для взрослых и детей, детские светильники-ночники, пеленальные столики и кроватки с подогревом, весы для измерения тела до и после кормления, что важно при лечении кишечных инфекций. Прикроватные тумбочки изготовлены по чертежам больницы: они оборудованы специальными выдвижными столиками для приема пищи. Для отделения приобретено новое оборудование, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни».



Отметим, повышение доступности медицинской помощи в удаленных территориях — одна из основных задач для краевых властей. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил увеличить объем закупаемой медицинской техники в 4,5 раза. Всего в 2018 году за счет бюджетов всех уровней для медучреждений региона было приобретено почти 900 единиц оборудования, тогда как в 2017 году — всего 200 единиц. Напомним, в марте в губахинском филиале ГКБ №4 начал работать современный компьютерный томограф. Ежегодно на новом аппарате смогут проходить обследование около 6 тысяч человек со всего Кизеловского угольного бассейна. Ранее жители были вынуждены ездить на обследование в краевую столицу. Сейчас высокотехнологичное обследование проходят в Губахе, и не нужно тратить целый день на дальнюю поездку. Также в планах этого года — приобрести для больницы рентген-аппарат с оцифровщиком рентгеновских снимков.