Министр спорта России вручил золотой знак ГТО 82-летнему пермяку

14:17 | 12.04.2019

Министр спорта России Павел Колобков вручил золотые знаки ГТО 15 выдающимся соотечественникам – 2 награды уедут в Прикамье, они достались 82-летнему марафонцу Мухарьяму Ямбулатову и священнослужителю старообрядческой церкви Ивану Шабашову. Оба спортсмена живут в Верещагинском районе.



Торжественная церемония состоялась в рамках итогового заседания коллегии Министерства спорта России.



Мухарьям Ямбулатов только в 2018 году завоевал 22 медали и участвовал в 13 длительных забегах, включая пермский и московский международные марафоны, международный марафон «Европа – Азия». Первую дистанцию в 42 километра 195 метров Мухарьям Савельевич пробежал в 70 лет.



Иван Шабашов – один из главных сподвижников спорта и здорового образа жизни в Верещагинском районе. В 2018 году проводил проект «Лето в кроссовках» в качестве тренера. Только за один сезон число регулярно занимающихся бегом земляков увеличилось в 4 раза. Священнослужитель (уставщик) старообрядческой церкви Верещагинского района.



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