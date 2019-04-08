В Перми начато устройство коллектора ливневой канализации вдоль стадиона «Динамо»

18:16 | 11.04.2019

На участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева уже проложен один пролет длиной 49 метров.



Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», на улице Революции на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта продолжается переустройство коммуникаций и ведется устройство основания будущей проезжей части. Для устройства основания дороги уже использовано более 10 тысяч тонн песчано-гравийной смеси. Ведутся подготовительные работы для устройства сетей наружного освещения.



Кроме того, начата укладка коллектора ливневой канализации на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева вдоль стадиона «Динамо». Уже проложен один пролет длиной порядка 49 метров.



Ведутся подготовительные работы для прокладки и врезки канализации в существующие сети. Для проведения этих работ с 00:00 13 апреля до 05:00 15 апреля по нечетной стороне Комсомольского проспекта в районе перекрестка с улицей Революции будет закрыто движение. В следующие выходные с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля будет закрыто движение по четной стороне в районе здания «Пермэнерго». Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Краснова, Куйбышева, Глеба Успенского.



- В ночь с пятницы на субботу уже начнутся подготовительные работы и разборка асфальтового покрытия. Подрядная организация к утру понедельника должна восстановить раскопку с проведением всех работ по благоустройству и укладкой асфальта, чтобы в понедельник уже пешеходы и автомобилисты могли использовать дороги для движения, - отметил Андрей Кармышев, начальник отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства МКУ «Пермблагоустройство».



Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.