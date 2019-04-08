Пермь: новости дня
18:10 | 11.04.2019
В Перми ведется подготовка к весенней озеленительной кампании
Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, посадочный сезон стартует в начале мая. Молодые деревья и кустарники планируется высаживать в скверах, парках, садах, бульварах города, вдоль улично-дорожной сети и на территории городских лесов (например, в скверах на улице Таврической, на улице Академика Вавилова, на газонах по шоссе Космонавтов и улице Подлесной).
В этом году планируется посадить более 1200 крупномерных деревьев и 4 тысяч кустарников. Кроме того, будут продолжены компенсационные посадки.
Более разнообразным обещает быть ассортимент зеленых насаждений. Помимо яблонь, кленов, ив, сирени, лип и берез улицы города украсят сосны и ели, лиственницы, тополя пирамидальные и вязы.
Особое внимание уделяется качеству высаживаемого посадочного материала и его характеристикам. Несоответствующие заявленным в техническом задании требованиям к посадочному материалу растения не допускаются до высаживания на территории Перми.
В течение мая работники МКУ «Пермское городское лесничество» будут высаживать деревья в городских лесах. Около 6 тысяч саженцев хвойных пород планируется высадить в городских лесах на территории 12,9 гектара.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:08 | 11.04.2019
В Екатеринбурге на улице окажутся почти 70 чипированных бездомных собак
21:41 | 11.04.2019
На Евразийском экономическом форуме молодёжи в Екатеринбурге встретятся представители 70 стран
18:51 | 11.04.2019
Екатеринбургские лесопарки обработают от клещей до 17 мая
18:10 | 11.04.2019
В Перми ведется подготовка к весенней озеленительной кампании
18:07 | 11.04.2019
В Кургане полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже
18:04 | 11.04.2019
Пермские каратисты привезли «золото» с международного турнира
17:51 | 11.04.2019
Пермскому музыкальному колледжу исполняется 95 лет
17:41 | 11.04.2019
В День Весны и Труда для пермяков пройдут праздничные концерты и акции
17:34 | 11.04.2019
Получить пособие на ребенка в Прикамье станет проще
17:20 | 11.04.2019
Пермяки могут отправиться в Турцию прямым регулярным рейсом «Победы»
16:53 | 11.04.2019
Екатеринбургская прокуратура потребовала обеспечить лекарствами двух детей, страдающих редким заболеванием
16:49 | 11.04.2019
В Прикамье вновь дисквалифицирован директор управляющей организации
16:19 | 11.04.2019
Форум «Мусульманский мир» в этом году расширил географию участников
16:07 | 11.04.2019
В Прикамье за три года отремонтируют около 100 «предаварийных» домов
16:01 | 11.04.2019
Екатеринбуржца, напавшего с ножом на мать, приговорили к семи годам
15:32 | 11.04.2019
В Екатеринбурге в День космонавтики запустят 12 ракет
14:46 | 11.04.2019
Труп пролежал в коллекторе полтора года: на Урале бездомного осудили на 11 лет за убийство
14:31 | 11.04.2019
Устанавливающий ответственность за нарушения благоустройства законопроект прошел в думу Зауралья
14:19 | 11.04.2019
Услуга добавочного номера для сотрудников повысит эффективность коммуникации с клиентами
14:14 | 11.04.2019
Антон Шипулин подал документы на праймериз «Единой России»
14:09 | 11.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Всё это семья»
13:34 | 11.04.2019
В Екатеринбурге таможенники и полицейские изъяли из магазина крупную партию «серой» техники
13:17 | 11.04.2019
Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира с британским соперником
13:12 | 11.04.2019
Рисунки пермских детей покажут на выставке в китайском Циндао
13:07 | 11.04.2019
Прокуратура отреагировала на коммунальную аварию в Артемовском
13:03 | 11.04.2019
Среднее время ожидания в пермских МФЦ снизилось более чем в 2,5 раза
12:52 | 11.04.2019
Хотел повзрослеть: в Серове подростка будут судить за изменение возраста в паспорте
12:47 | 11.04.2019
Пермякам напомнят о мерах безопасности детей
12:38 | 11.04.2019
Юная пермячка стала финалисткой научного конкурса на Московском международном салоне образования
12:33 | 11.04.2019
Холодную воду в Артемовском планируют вернуть к двум часам дня
12:12 | 11.04.2019
Состоялся аукцион по аренде земли у Театра драмы