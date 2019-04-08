В Перми ведется подготовка к весенней озеленительной кампании

18:10 | 11.04.2019

Высадка зеленых насаждений и ландшафтных культур пройдет во всех районах города.



Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, посадочный сезон стартует в начале мая. Молодые деревья и кустарники планируется высаживать в скверах, парках, садах, бульварах города, вдоль улично-дорожной сети и на территории городских лесов (например, в скверах на улице Таврической, на улице Академика Вавилова, на газонах по шоссе Космонавтов и улице Подлесной).



В этом году планируется посадить более 1200 крупномерных деревьев и 4 тысяч кустарников. Кроме того, будут продолжены компенсационные посадки.



Более разнообразным обещает быть ассортимент зеленых насаждений. Помимо яблонь, кленов, ив, сирени, лип и берез улицы города украсят сосны и ели, лиственницы, тополя пирамидальные и вязы.



Особое внимание уделяется качеству высаживаемого посадочного материала и его характеристикам. Несоответствующие заявленным в техническом задании требованиям к посадочному материалу растения не допускаются до высаживания на территории Перми.



В течение мая работники МКУ «Пермское городское лесничество» будут высаживать деревья в городских лесах. Около 6 тысяч саженцев хвойных пород планируется высадить в городских лесах на территории 12,9 гектара.