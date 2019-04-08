Форум «Мусульманский мир» в этом году расширил географию участников

16:19 | 11.04.2019

11 апреля в Перми стартовал IX Межрегиональный форум «Мусульманский мир».



В рамках выставки состоялась рабочая встреча губернатора Прикамья Максима Решетникова и председателя Центрального Духовного управления мусульман России, Верховного муфтия России Шейха Уль-Ислам Талгата Сафы Таджуддина. На совещании обсуждалась поддержка со стороны краевых властей в строительстве мечетей и проведении национальных праздников.



Глава Прикамья Максим Решетников поздравил собравшихся со стартом межрегионального форма, на котором собрались представители диаспор из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Ижевска и еще десятка городов страны, а также делегации из Ирана и Казахстана.



«Форум уже давно перестал быть формальным мероприятием. Дело не в том, что каждый 10-й житель края исповедует ислам, не в том, что мы, православные и мусульмане, уже 300 лет живем в мире на нашей пермской земле. А дело в том, что мы все понимаем, что живем одной судьбой, что наше будущее и будущее наших детей зависит от наших отношений. Мы не делим наше будущее, оно у нас одно, как и наша история», — сказал губернатор.



По словам Талгата Сафа Таджуддина, форум «Мусульманский мир» дает огромный заряд оптимизма и энергии. «Это укрепляет веру, что жизнь — это божий дар и нужно знать, как его принимать. Этот дар сохранить в одиночку очень трудно, — отметил он. — Если люди живут во вражде, они не могут познать божий дар жизни». Председатель Центрального Духовного управления мусульман России добавил, что для того, чтобы радоваться жизни, важно изучать другие народы, другие нации. В этом помогают такие масштабные мероприятия, как форум «Мусульманский мир».



Главным событием деловой программы станет пленарное заседание «Ислам и традиционные религии в решении задач духовного и социального благополучия граждан России». Также в рамках секционных заседаний участники обсудят вопросы мусульманского образования, развития исламского бизнеса в Пермском крае, сохранения и популяризации национальных традиций, профилактики экстремизма в мусульманской среде, роли мусульманок в жизни общества.



Участниками мероприятий станут председатели Духовных управлений мусульман России, имамы и члены местных мусульманских организаций, представители федеральных, краевых и муниципальных органов власти, эксперты в области истории, религии, этнографии и др.



На форуме будет организована ярмарка товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман. Центральную часть займут стенды Духовных управлений мусульман, диаспор, национально-культурных автономий и муниципальных образований Пермского края. Также на ярмарке будут представлены продукты питания стандарта «Халяль», мусульманская одежда и атрибутика, предметы декоративно-прикладного творчества и народные промыслы, ювелирные украшения и бижутерия, натуральная косметика и парфюмерия, книжные издательства и духовная литература, мусульманские учебные заведения.