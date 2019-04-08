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Пермь: новости дня


 

19:36 | 10.04.2019

Администрация Перми объявила 19 аукционов на право размещения рекламных конструкций

В общей сложности 665 лотов выставлено на торги.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, в ближайшее время планируется объявить еще 5 аукционов на 185 рекламных конструкций.

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота. Департамент экономики и промышленной политики заключает договор с победителем не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола аукциона. Договоры с победителями аукционов заключаются на срок от 5 до 8 лет.

- Благодаря ранее проведенному обсуждению с бизнесом принято решение формировать лоты при проведении торгов на право размещения рекламы по принципу «один лот – одна рекламная конструкция». Преимущества такого формирования объясняются повышением эффективности контроля за исполнением условий договора, а также достижением максимальной цены, предложенной в результате аукциона по каждой рекламной конструкции, - отметили в департаменте экономики и промышленной политики.

Схема размещения рекламных конструкций разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.

Согласно документу, в центральном планировочном районе должны остаться только рекламные конструкции малого и среднего формата. Кроме того, в городе были демонтированы 295 транспарант-перетяжек.

Напомним, что 29 и 30 января прошли первые в этом году торги на право размещения рекламных конструкций. На электронный аукцион были выставлены в общей сложности 60 лотов. Сити-борды и рекламные щиты расположены в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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