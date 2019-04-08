Пермь: новости дня
19:20 | 10.04.2019
На Пермский международный марафон зарегистрировалось более 1,5 тысячи человек
Члены оргкомитета спортивного события обсудили дизайн будущей медали, которую получит каждый участник, добежав до финиша. Следующим животным древнекоми промыслового календаря после медведя является олень. Именно он будет в центре медали в этом году.
Напомним, что основная идея заключается в том, чтобы участники накопили все медали, начиная с первой, которую можно было получить в 2017 году. Для того чтобы собрать весь комплект из 10 медалей, необходимо принять участие еще в восьми марафонах.
В ближайшее время автор эскиза Рустам Исмагилов доработает дизайн медали. Ее презентация состоится позднее.
© «Вечерние Ведомости»
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