На Пермский международный марафон зарегистрировалось более 1,5 тысячи человек

19:20 | 10.04.2019

До третьего Пермского международного марафона осталось 150 дней. Сегодня на разные дистанции регистрацию прошли более 1500 человек из 11 субъектов и 73 городов России. Самым маленьким участником на сегодняшний день является годовалый ребенок, самому опытному участнику – 82 года.



Члены оргкомитета спортивного события обсудили дизайн будущей медали, которую получит каждый участник, добежав до финиша. Следующим животным древнекоми промыслового календаря после медведя является олень. Именно он будет в центре медали в этом году.



Напомним, что основная идея заключается в том, чтобы участники накопили все медали, начиная с первой, которую можно было получить в 2017 году. Для того чтобы собрать весь комплект из 10 медалей, необходимо принять участие еще в восьми марафонах.



В ближайшее время автор эскиза Рустам Исмагилов доработает дизайн медали. Ее презентация состоится позднее.