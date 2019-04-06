Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине

22:01 | 9.04.2019

9 апреля в Пекине (Китайская Народная Республика) заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел рабочие встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Китайской Народной Республике Андреем Денисовым и Торговым представителем России в Китайской Народной Республике Сергеем Инюшиным.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»), а также проведения третьего заседания Совета под сопредседательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна, запланированного в третьей декаде мая 2019 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика).



По итогам встречи Олег Машковцев, Андрей Денисов и Сергей Инюшин договорились о консультациях и взаимодействии по актуальным вопросам, направленным на укрепление сотрудничества России и Китая в формате «Волга-Янцзы».



Пермский край и провинция Цзянси активно взаимодействуют в формате «Волга-Янцзы» (сотрудничество регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики). В 2014 году было подписано соответствующее соглашение.



В Пермском крае прошла выставка-презентация образовательных программ 12 учебных заведений провинции Цзянси. В рамках данного мероприятия между вузами Перми и китайскими вузами подписано 10 соглашений о сотрудничестве.



В прошлом году в рамках «Волга-Янцзы» в Китайской Народной Республике состоялись Дни Пермского края. В частности, прошел показ легендарной постановки балета «Лебединое озеро» в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.