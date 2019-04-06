Пермь: новости дня
22:01 | 9.04.2019
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине
В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»), а также проведения третьего заседания Совета под сопредседательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна, запланированного в третьей декаде мая 2019 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика).
По итогам встречи Олег Машковцев, Андрей Денисов и Сергей Инюшин договорились о консультациях и взаимодействии по актуальным вопросам, направленным на укрепление сотрудничества России и Китая в формате «Волга-Янцзы».
Пермский край и провинция Цзянси активно взаимодействуют в формате «Волга-Янцзы» (сотрудничество регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики). В 2014 году было подписано соответствующее соглашение.
В Пермском крае прошла выставка-презентация образовательных программ 12 учебных заведений провинции Цзянси. В рамках данного мероприятия между вузами Перми и китайскими вузами подписано 10 соглашений о сотрудничестве.
В прошлом году в рамках «Волга-Янцзы» в Китайской Народной Республике состоялись Дни Пермского края. В частности, прошел показ легендарной постановки балета «Лебединое озеро» в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
23:40 | 9.04.2019
В Ельцин Центре представили проект «Будущие МЫ» о детях с онкологическими заболеваниями
22:02 | 9.04.2019
В Екатеринбурге назначен начальник Свердловской железной дороги
22:01 | 9.04.2019
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине
20:31 | 9.04.2019
В Екатеринбурге для выпускников могут провести аналог петербургского фестиваля «Алые паруса»
20:11 | 9.04.2019
Девятнадцатилетнюю жительницу Свердловской области могут посадить на два года за ранение шахтёра ножом
19:05 | 9.04.2019
В Екатеринбурге сносят завод ЖБИ, чтобы построить жильё
19:00 | 9.04.2019
Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по бадминтону
18:41 | 9.04.2019
Мэр Екатеринбурга снизил стоимость кремации
18:38 | 9.04.2019
В этом году в Перми отремонтируют 114 дворов
18:18 | 9.04.2019
В Прикамье следователей будут обучать со школы
18:12 | 9.04.2019
Перевозчиком ВСМ Екатеринбург-Челябинск станет «Центральная пригородная пассажирская компания»
18:06 | 9.04.2019
В Перми начался ремонт дорог горячим асфальтом
17:52 | 9.04.2019
Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
17:06 | 9.04.2019
Курганская область заключила «денежное» соглашение с Росавтодором
16:56 | 9.04.2019
Прокуратура добилась реального лишения свободы для свердловчанки, ставшей виновницей смертельного ДТП
16:26 | 9.04.2019
В выходные на площади 1905 года снова пройдет ярмарка
16:04 | 9.04.2019
В Пермском крае замене подлежат 193 ветхих ФАПа
15:59 | 9.04.2019
Водителю, сбившему людей на Фурманова, продлили арест
15:48 | 9.04.2019
На пермские улицы вышли поливомоечные машины
15:38 | 9.04.2019
Стояла и плакала: в Екатеринбурге полицейские сняли с крыши девочку
15:09 | 9.04.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 55 дорог
15:01 | 9.04.2019
Представители власти и бизнеса обсудят в Перми сохранение и развитие лесной отрасли
14:45 | 9.04.2019
Сотрудники екатеринбургского садика, откуда ушел трехлетний ребенок, получили выговоры
14:20 | 9.04.2019
Свердловская ГИББД зафиксировала рост нарушений скоростного режима
14:17 | 9.04.2019
Евгений Куйвашев в разы увеличил премии победителям соревнований по профессиональному мастерству
13:55 | 9.04.2019
Екатеринбургская дума одобрила дополнительные полномочия для районов
13:17 | 9.04.2019
В Пермь пришло десять новых автобусов
12:57 | 9.04.2019
В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты