Пермь: новости дня
12:59 | 9.04.2019
Власти Прикамья за день проверки на дорогах выявили 5 нелегальных перевозчиков
В ходе проверки были выявлены 5 нелегальных перевозчиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд. Кроме того, в случае повторных нарушений у этих 5 нелегальных перевозчиков могут быть конфискованы автомобили.
Также в рамках проверки сотрудниками службы судебных приставов выясняют, имеются ли у нарушителей неоплаченные штрафы, алименты и задолженности перед бюджетом. В случае выявления таких фактов возможен арест транспортных средств и иного имущества, принадлежащего должнику.
Как сообщают в краевом минтрансе, подобные проверки на дорогах Прикамья будут проводиться регулярно.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:55 | 9.04.2019
Екатеринбургская дума одобрила дополнительные полномочия для районов
13:17 | 9.04.2019
В Пермь пришло десять новых автобусов
12:57 | 9.04.2019
В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты
12:48 | 9.04.2019
Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом
12:35 | 9.04.2019
Назначен новый член екатеринбургской избирательной комиссии
11:58 | 9.04.2019
Высокинский поручил проверить состояние гарантийных дорог
11:54 | 9.04.2019
Музыкальный продюсер Максим Фадеев откроет студию в Кургане
11:48 | 9.04.2019
В ТРЦ «Карнавал» проходят антитеррористические учения
11:37 | 9.04.2019
СК Зауралья завел дело на парк развлечений в «ГиперСити», где 6-летняя девочка разбила голову
11:32 | 9.04.2019
В Екатеринбурге теплосети испытают максимальной температурой
11:16 | 9.04.2019
В Кургане на месяц перекрыли участок улицы Куйбышева
10:59 | 9.04.2019
Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед работниками Уральской базы авиационной охраны лесов
10:45 | 9.04.2019
Житель Березовского дважды переехал сожительницу на автомобиле
09:42 | 9.04.2019
В Новоуральске из-за нарушений закрыли сауну
09:25 | 9.04.2019
В коллективном саду на Чусовском тракте сгорели три дома
22:53 | 8.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли алкоголь из кальян-бара, в котором раньше был гей-клуб
22:17 | 8.04.2019
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист
21:55 | 8.04.2019
С угрозами бил по пассажирской двери: на Широкой Речке произошло ДТП
21:19 | 8.04.2019
Эвакуированы 300 человек: в Первоуральске в торговом центре сработала пожарная сигнализация
20:42 | 8.04.2019
Фанаты «Игры престолов» в Екатеринбурге услышат музыку из сериала в исполнении артистов филармонии
19:48 | 8.04.2019
В «Горьковке» открылась выставка «Великий импресарио»
19:39 | 8.04.2019
На HANNOVER MESSE 2019 пермский бизнес провел более 200 встреч
19:39 | 8.04.2019
В Екатеринбурге разыскивается 51-летняя женщина
19:14 | 8.04.2019
В Екатеринбурге вновь для забегов перекроют проспект Ленина
18:14 | 8.04.2019
Власти Прикамья проверили готовность к половодью еще в 4 паводкоопасных территориях
18:04 | 8.04.2019
Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края
17:59 | 8.04.2019
Губернатор Прикамья принял участие в выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация»
17:30 | 8.04.2019
Уральцам вернут миллионы рублей на счет мобильного телефона
17:20 | 8.04.2019
В Екатеринбурге начался весенний паводок
16:59 | 8.04.2019
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину