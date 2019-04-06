Власти Прикамья за день проверки на дорогах выявили 5 нелегальных перевозчиков

12:59 | 9.04.2019

В понедельник, 8 апреля, межведомственная комиссия по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом провела проверку на дорогах Перми, сообщает министерство транспорта Прикамья. Участие в мероприятии приняли представители краевого минтранса, прокуратуры Мотовилихинского района, ФСБ и ГУ МВД.



В ходе проверки были выявлены 5 нелегальных перевозчиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд. Кроме того, в случае повторных нарушений у этих 5 нелегальных перевозчиков могут быть конфискованы автомобили.



Также в рамках проверки сотрудниками службы судебных приставов выясняют, имеются ли у нарушителей неоплаченные штрафы, алименты и задолженности перед бюджетом. В случае выявления таких фактов возможен арест транспортных средств и иного имущества, принадлежащего должнику.



Как сообщают в краевом минтрансе, подобные проверки на дорогах Прикамья будут проводиться регулярно.