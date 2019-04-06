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Пермь: новости дня


 

12:48 | 9.04.2019

Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом

На «Управляем вместе» (https://permkrai.ru/program/) открыто еще три раздела с обратной связью от жителей края. Теперь прикамцы в пилотном режиме могут сообщить о проблемах, связанных с содержанием многоквартирных домов, жители краевой столицы могут сообщить о неполадках с уличным освещением и общественным транспортом.

В каждом из разделов доступно несколько возможных причин для обращения. В теме уличного освещения это неисправность элементов освещения — оголенные провода, сломанный плафон, покосившийся столб. Если на улице, в садах, парках, скверах или набережных не горит фонарь - сообщите об этом на портал. Отметим, в ночное время, с полуночи до шести утра, сети наружного освещения переводятся на специальный режим работы. Предполагается, что работать должен каждый третий фонарь.

В разделе общественного транспорта теперь можно сообщить как о ненадлежащем содержании остановки, так и о несоблюдении указанного маршрута, некорректной работе кондуктора и ненадлежащем состоянии транспортного средства. Отметим, вопросы, касающиеся содержания остановочных комплексов, доступны для жителей края, а возможность отправить сообщения по проблемам движения общественного транспорта в пилотном режиме доступна на территории Перми.

С подробностями раздела можно ознакомиться по ссылке: https://permkrai.ru/program/category/?id=78&tab=problem_themes.

Раздел о проблемах, связанных с содержанием многоквартирных домов, включает 20 проблемных тем, среди которых качество содержания подъездов, лифтов, неисправность электропроводки и щитового оборудования, протечка крыши, повреждение окон и козырьков подъездов. Весь список проблемных тем, касающихся содержания многоквартирных домов, доступен по ссылке: https://permkrai.ru/program/category/?id=84&tab=problem_themes.

Сообщить о проблемах сейчас могут жители более чем двух тысяч многоквартирных домов в Прикамье. Список домов, которые находятся под управлением 50 управляющих компаний, вошедших в пилотный проект, можно посмотреть по ссылке: https://permkrai.ru/program/category/?id=84&tab=objects.

Обратиться с инициативой подключения к данному сервису может любая управляющая компания города Перми и Пермского края, направив официальный запрос в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края: http://iggn.permkrai.ru/about/telefonnyy-spravochnik/.

Перейти в указанные разделы также можно с главной страницы портала, кликнув на нужный баннер. Алгоритм отправки сообщения остается прежним: чтобы сообщить о проблеме, необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать категорию и проблемную тему, указать точный адрес и приложить фото. После того как проблема будет устранена, пользователю предоставляется фотоотчет об устранении проблемы. Уведомление о решении проблемы приходит на указанную электронную почту. В том случае, если реальная картина не совпадает с ответом уполномоченного органа, а проблема по-прежнему не устранена, вы можете опровергнуть ответ, отправив его на доработку. Такая возможность предоставляется пользователю в течение недели или двух недель в зависимости от темы сообщения.

За 2 года работы портала «Управляем вместе» уникальных посетителей портала более 700 тысяч, из них зарегистрировалось 63 тысячи пользователей, более 7500 проблем признаны и устранены. По сравнению с 2017 годом средний срок подготовки ответа на обращение жителей сократился в 2 раза: с 11 дней до 5 дней.

© «Вечерние Ведомости»

 


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