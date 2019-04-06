Пермь: новости дня
11:56 | 9.04.2019
Жители Прикамья в апреле могут погасить долги за тепло без начисления пени
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам на выгодных условиях погасить накопившуюся задолженность в рамках стимулирующей акции «Весна — тают пени!». В настоящее время жителям Перми уже поступила апрельская квитанция за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказанные в марте. Если оплатить ее до конца апреля, то пени, которые могли накопиться за прошлые периоды, будут списаны.
Акция «Весна – тают пени!» проходит в Пермском крае для клиентов ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском. Сделать платежи и сверить начисления можно в офисах расчетно-кассовых центров ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». В 2018 году акция вызвала большой интерес клиентов — возможностью списать долги воспользовалось более 10 тыс. пермяков.
Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: «Долгий отопительный сезон с большим количеством температурных минимумов и, как следствие, высоким теплопотреблением, становится для некоторых клиентов причиной формирования долгов. Поэтому именно весной, в апреле, мы даем возможность нашим клиентам погасить накопившуюся задолженность на выгодных условиях».
Энергетики предостерегают от накопления задолженности за тепло и горячую воду. Долг всего за несколько периодов может стать основанием для обращения в суд, наложения ареста на денежные средства и имущество должника, а также наложения ограничений на выезд за границу и запрета на осуществление сделок с личным имуществом.
Чтобы погасить долги на выгодных условиях, клиентам необходимо обратиться по телефонам, указанным на обороте квитанций. Уточнить информацию также можно по бесплатному телефону +7 (342) 259-02-38.
© «Вечерние Ведомости»
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