Пермь: новости дня
19:39 | 8.04.2019
На HANNOVER MESSE 2019 пермский бизнес провел более 200 встреч
Свою продукцию на стенде представили компании сектора ИТ и автоматизации, роботостроения, легкой промышленности, приборостроения, целлюлозно-бумажной промышленности, нефтяного машиностроения, машиностроения и металлургии. За время работы выставки — с 1 по 5 апреля — представители пермского бизнеса провели более 200 встреч.
По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, региональные власти провели большую предварительную работу по организации встреч для компаний-участников. «Для регионального минэка и правительства края самым главным результатом участия пермских компаний в HANNOVER MESSE стало количество полезных встреч в формате В2В, когда пермский бизнес встречается с бизнесом из других стран. Соответственно, следующий наш шаг — отследить результат этих встреч и сопровождать их до конвертации уже в новые экспортные контракты», — подчеркнул глава регионального минэкономразвития. Напомним, в рамках HANNOVER MESSE для предприятий Пермского края открылось «Единое окно экспорта» в Германию. Это первый проект Российско-Германской внешнеторговой палаты, который предполагает возможности расширения сотрудничества между Германией и Россией, а также выход российских компаний на немецкий рынок и рынки других стран.
Также Пермский край и Нижняя Саксония договорились продолжить тесное сотрудничестве в сфере цифровизации экономики. Об этом шла речь на встрече официальной делегации Пермского края под руководством первого заместителя председателя правительства Пермского края Ольги Антипиной с министром экономики, труда, транспорта и внедрения цифровых технологий Нижней Саксонии, заместителем премьер-министра Нижней Саксонии, доктором Берндом Альтусманном.
Компания INSYTE Electronics (Пермь) заключила соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП), Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK/ДИХК) и немецким разработчиком цифровых платформ «умного дома» и «умного города» — компанией Embeteco – о поставке оборудования для «умного дома» и «умного города» от пермского производителя на рынок Германии. Компании из Индии и Австрии используют разработки пермской компании «ЭРИС» для производства компрессорного оборудования.
Платформа пермской компании Online Expo может стать основой для международных виртуальных выставок.
На площадке выставки технологические ноу-хау представили свыше 6000 экспонентов из 70 стран мира. Интегрированная промышленность – главный мотив HANNOVER MESSE 2019.
© «Вечерние Ведомости»
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