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18:14 | 8.04.2019
Власти Прикамья проверили готовность к половодью еще в 4 паводкоопасных территориях
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников поручил краевому минприроды и ГУ МЧС по Пермскому краю взять под контроль подготовку к сезону паводков и привлечь к работе глав муниципальных образований, чтобы своевременно решать проблемы на местах в случае необходимости.
В ходе совещания в Кишертском районе в селе Посад было проверено состояние дамб на реке Сылва. По словам главы Кишертского муниципального района Тамары Конопаткиной, когда Сылва разливается, село Посад спасают именно эти дамбы. Состояние объектов рабочая группа признала удовлетворительным, главе района дано поручение в ближайшее время расчистить откосы дамб от кустарников.
В рамках подготовки к паводкам администрацией Кишертского района были проведены ледорезные работы на реке Сылва и чернение льда углем на реке Кишертка у водопропускных труб и мостов, что приводит к более скорому таянию льда и предотвращению заторов.
Также на заседании противопаводковой группы начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Шарапов указал на проблемы оповещения населения в Кишертском районе, которое проходит в «ручном режиме» путем подомового обхода. «В период паводка в каждом районе обязательно должна быть четко выстроена система оповещения населения, — подчеркнул минприроды Дмитрий Килейко. — До 10 апреля администрация должна пересмотреть способ оповещения населения, включить технические средства, предусмотреть, например, отправку смс».
На заседании члены комиссии обратили внимание, что во время паводка в первую очередь необходимо обеспечить безопасность населения. В Кишертском районе есть 21 лодка, при этом всего 25 спасательных жилетов. Сотрудники МЧС поручили увеличить их количество, как минимум, до 42.
В Кунгуре по результатам проверки защитных дамб муниципальным властям даны поручения устранить выявленные просадки почвы и засыпать их до 10 апреля, также необходимо выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности на откосах дамб, чтобы она не замедляла пропуск воды. Кроме того, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пермскому краю Станислав Лазарев поручил главе Кунгура Сергею Гордееву до 12 апреля увеличить количество лодок для обеспечения безопасности населения, сейчас в Кунгуре числится только 15 лодок.
На совещании в Кунгуре о готовности к предстоящему половодью отчитался также глава Кунгурского района Вадим Лысанов. В деревне Мериново муниципальными властями обеспечено отведение талых вод через водопропускные трубы под региональной дорогой. Министр Дмитрий Килейко отметил, что необходимо постоянно контролировать водопропускную способность труб: очищать их от мусора, ведь как только начнется засорение — будет подъем воды.
Кроме того, до конца сегодняшнего дня, 8 апреля, власти Кунгурского района должны предоставить в краевое минприроды акты проверки работоспособности затворов и фото результатов понижения уровня воды в пруде села Калинино.
Накануне противопаводковой рабочей группой также был заслушан доклад главы Чусовского района Сергея Белова, а также проверены результаты ледорезных работ на затороопасных участках рек Усьва и Чусовая.
На заседании главе района дано указание обследовать в период активного снеготаяния переправы, проложенные по ледяному покрову рек, в поселке Верхнечусовские Городки и селе Сёла. По состоянию на понедельник, 8 апреля, они были закрыты.
Таким образом, проверки готовности к половодью были проведены рабочей группой еще в 4 паводкоопасных территориях. Напомним, 2 апреля для проверки готовности территорий к весеннему половодью противопаводковой комиссией были проведены выездные совещания в Кудымкаре и Карагайском районе. До 12 апреля будет завершена проверка 18 гидротехнических сооружений в 13 территориях. 11 из 18 ГТС уже проверены, собственникам даны указания по устранению выявленных недоработок.
© «Вечерние Ведомости»
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