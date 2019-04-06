Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края

18:04 | 8.04.2019

Правительство РФ поддержит несколько проектов, которые планируется реализовать на территории Пермского края. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова в Перми.



Правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минздраву, Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.



Напомним, 2 апреля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев был с рабочим визитом в Перми. Премьер ознакомился с работой «бережливой поликлиники», городского технопарка, а также провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. На встрече с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.