Пермь: новости дня
18:04 | 8.04.2019
Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края
Правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минздраву, Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.
Напомним, 2 апреля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев был с рабочим визитом в Перми. Премьер ознакомился с работой «бережливой поликлиники», городского технопарка, а также провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. На встрече с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.
© «Вечерние Ведомости»
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