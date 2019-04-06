Пермь: новости дня
17:59 | 8.04.2019
Губернатор Прикамья принял участие в выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация»
Во время обсуждения реализации нацпроектов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу участников выездного совещания обязать федеральные власти заключать с регионами трехлетние соглашения по предоставлению субсидий в рамках финансирования нацпроектов. «Трехлетка при работе с регионами — да, безусловно, все с этим согласны и даже ведомство, которое должно занимать максимально консервативную позицию, я имею в виду министерство финансов, уже с этой мыслью смирилось», — сказал премьер.
Предложил обязать главных распорядителей бюджетных средств — федеральные органы власти — заключать трехлетние соглашения с регионами в рамках работы над нацпроектами губернатор Пермского края Максим Решетников. «Иными словами, перевести это из плоскости права федеральных органов власти в их обязанность в том случае, если бюджетом на три года деньги распределены», — отметил глава Прикамья.
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что такая возможность есть: «Если уж мы имеем все объемы ассигнований, мы знаем, на что должны тратиться деньги, есть соответствующие распределения в бюджете, то, конечно, нужно заключать соглашения сразу на три года или на пять лет. Такие возможности есть», — сказал он.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев был с рабочим визитом в Перми. По итогам встречи с губернатором Пермского края Дмитрий Медведев обозначил, что Правительство РФ направит федеральные средства на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы в Перми.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:19 | 8.04.2019
Эвакуированы 300 человек: в Первоуральске в торговом центре сработала пожарная сигнализация
20:42 | 8.04.2019
Фанаты «Игры престолов» в Екатеринбурге услышат музыку из сериала в исполнении артистов филармонии
19:48 | 8.04.2019
В «Горьковке» открылась выставка «Великий импресарио»
19:39 | 8.04.2019
На HANNOVER MESSE 2019 пермский бизнес провел более 200 встреч
19:39 | 8.04.2019
В Екатеринбурге разыскивается 51-летняя женщина
19:14 | 8.04.2019
В Екатеринбурге вновь для забегов перекроют проспект Ленина
18:14 | 8.04.2019
Власти Прикамья проверили готовность к половодью еще в 4 паводкоопасных территориях
18:04 | 8.04.2019
Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края
17:59 | 8.04.2019
Губернатор Прикамья принял участие в выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация»
17:30 | 8.04.2019
Уральцам вернут миллионы рублей на счет мобильного телефона
17:20 | 8.04.2019
В Екатеринбурге начался весенний паводок
16:59 | 8.04.2019
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину
16:58 | 8.04.2019
Глава Перми будет еженедельно выезжать в районы города с проверкой
16:25 | 8.04.2019
На Урале эвакуировали туристку, повредившую ногу при спуске с горы
16:16 | 8.04.2019
О реализации нацпроектов в Прикамье можно узнать на новом портале «Будущее России. Национальные проекты»
15:52 | 8.04.2019
Свердловская ГИБДД провела рейды по тонировке и нечитаемым номерам
15:20 | 8.04.2019
Жители Камышлова опять остались без питьевой воды
14:41 | 8.04.2019
В Техническом университете УГМК прошёл День открытых дверей
14:30 | 8.04.2019
В Перми проводится прямая линия по ТКО
14:00 | 8.04.2019
Форум высотного и уникального строительства пройдет в Екатеринбурге вместе со Всемирным днем городов
13:45 | 8.04.2019
В Зеленой роще вырубят более 200 деревьев
13:20 | 8.04.2019
Гособвинитель снова запросил пожизненное лишение свободы для уральского маньяка Фалькина
13:00 | 8.04.2019
Победителем турнира по баскетболу среди школьников на кубок Игоря Сапко стала команда школы №72
12:36 | 8.04.2019
Свердловской облсуд вынес приговор оперативникам УЭБиПК, обвиняемым в превышении полномочий