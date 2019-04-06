Губернатор Прикамья принял участие в выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация»

17:59 | 8.04.2019

Состоялось выездное совещание «Национальные проекты — этап «Реализация». Участие в нем совместно с представителями федеральных и региональных властей принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



Во время обсуждения реализации нацпроектов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу участников выездного совещания обязать федеральные власти заключать с регионами трехлетние соглашения по предоставлению субсидий в рамках финансирования нацпроектов. «Трехлетка при работе с регионами — да, безусловно, все с этим согласны и даже ведомство, которое должно занимать максимально консервативную позицию, я имею в виду министерство финансов, уже с этой мыслью смирилось», — сказал премьер.



Предложил обязать главных распорядителей бюджетных средств — федеральные органы власти — заключать трехлетние соглашения с регионами в рамках работы над нацпроектами губернатор Пермского края Максим Решетников. «Иными словами, перевести это из плоскости права федеральных органов власти в их обязанность в том случае, если бюджетом на три года деньги распределены», — отметил глава Прикамья.



Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что такая возможность есть: «Если уж мы имеем все объемы ассигнований, мы знаем, на что должны тратиться деньги, есть соответствующие распределения в бюджете, то, конечно, нужно заключать соглашения сразу на три года или на пять лет. Такие возможности есть», — сказал он.



Напомним, на прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев был с рабочим визитом в Перми. По итогам встречи с губернатором Пермского края Дмитрий Медведев обозначил, что Правительство РФ направит федеральные средства на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы в Перми.