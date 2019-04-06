О реализации нацпроектов в Прикамье можно узнать на новом портале «Будущее России. Национальные проекты»

16:16 | 8.04.2019

6 апреля на выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация» состоялась презентация информационного портала «Будущее России. Национальные проекты» (https://futurerussia.gov.ru/). Участие в мероприятии приняли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников, институтов развития и эксперты.



Оператором информационного ресурса выступает ТАСС. По словам генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, информагентство постарается сделать информацию о реализации национальных проектов доступной максимальному количеству СМИ и максимально широкой аудитории. «Портал будет расти и развиваться, мы будем постоянно добавлять в него новую информацию, новые мультимедийные сервисы, удобные и доступные всем», — отметил Сергей Михайлов.



Портал «Будущее России. Национальные проекты» станет частью комплексного плана освещения всех аспектов реализации нацпроектов, включающего информационное освещение во всех форматах и на всех платформах, проведение на площадках ТАСС в Москве и регионах пресс-конференций, экспертных круглых столов, разъяснение основных направлений работы на крупных всероссийских и региональных форумах, в социальных сетях. Новый интернет-ресурс станет одним из инструментов информирования общественности о ходе достижения целей развития. Задача проекта — просто и доступно рассказывать о том, что делается в стране для развития жизненно важных направлений — экономики, социальной сферы, науки, культуры, спорта — по которым были подготовлены национальные проекты.



Кроме того, за реализацией национальных проектов в регионах, в Пермском крае в частности, можно следить, перейдя в региональный раздел: https://futurerussia.gov.ru/tags/permskiy-kray.



Портал состоит из 13 самостоятельных разделов, которые посвящены каждому национальному проекту, а также комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ресурс будет постоянно развиваться. Планируется дополнить портал рядом мультимедийных сервисов, в частности, интерактивной картой реализации национальных проектов, по которой можно будет следить за ходом строительства и реконструкции новых больниц, школ, детских садов, объектов науки, инфраструктуры и связи.



Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.