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Пермь: новости дня


 

11:12 | 8.04.2019

Школьники Прикамья сразились за путевки на спартакиаду ПФО по дзюдо

В течение трех дней 4-6 апреля проходила IX летняя спартакиада Пермского края по дзюдо среди учащихся. ее участниками стали свыше 250 спортсменов из 17 муниципалитетов.

Организаторами соревнований выступили минспорта Пермского края, ЦСП Пермского края.

Соревнования проходили в школе самбо и дзюдо города Краснокамска. Первое место в командном зачете занял Кировский район города Перми, второе - Орджоникидзевский район, третье - Ленинский район, в котором, заметим в скобках, вообще нет залов дзюдо.

17 победителей турнира примут участие на спартакиаде Приволжского федерального округа. Она пройдет в Саранске 3-6 мая.

© «Вечерние Ведомости»

 


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