Пермь: новости дня
14:40 | 7.04.2019
Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
Полномочный представитель напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость решения экологических проблем.
«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», – отметил Игорь Комаров.
Отметим, в Пермском крае с 1 апреля министерство ЖКХ и благоустройства скорректировало схему обращения с ТКО, в которую было включено 6 дополнительных полигонов в Очере, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тысячи тонн отходов в год. Ранее в крае действовало 13 полигонов.
Как пояснили в ведомстве, корректировка схемы позволила снизить нагрузку на уже действующие объекты и оптимизировать транспортные потоки. Одной из основных задач, которые удалось решить, стала разгрузка полигона в Чернушке. С 1 апреля объект принимает отходы только Чернушинского района.
Министерство будет вести работу по методологической корректировке действующей схемы в течение всего 2019 года. По итогам года работы регионального оператора будут понятны реальные показатели образования отходов в регионе. Кроме того, сейчас ведомство анализирует действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения и юридических лиц.
© «Вечерние Ведомости»
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