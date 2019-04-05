Жителю Прикамья отрезали ухо из-за трех тысяч рублей

03:38 | 7.04.2019

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Чусовской» поступило сообщение из медучреждения, в которое поступил мужчина 1981 года рождения с травмой уха, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Потерпевший пришел в гости к знакомым. Мужчины вместе выпивали; в ходе застолья выяснилось, что гость получил зарплату. Приятели стали требовать у него деньги. Мужчина отказал, тогда знакомые избили его, затем один из злоумышленников отрезал потерпевшему половину уха кухонным ножом. Правонарушители похитили у мужчины 3 тысячи рублей и отпустили его. Потерпевший сам вызвал скорую помощь.



Правоохранители быстро задержали подозреваемых – ранее судимых жителя пос. Скальный 1983 года рождения и 23-летнего чусовлянина. Возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, совершенного группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Расследование продолжается.