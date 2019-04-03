Все учреждения Перми примут участие в дератизации

17:41 | 5.04.2019

Обработка от грызунов пройдет во всех жилых и нежилых домах, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, рынках, магазинах, парках, скверах, городских лесах, рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами. Эти меры поспособствуют снижению численности грызунов.



На заседании еженедельного штаба по вопросам ТКО обсудили предстоящую единовременную сплошную дератизацию в городе, которая пройдет с 20 апреля по 20 мая. Согласно действующему законодательству управляющие компании, ТСЖ, организации и предприятия должны ежемесячно проводить дератизацию, перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов.



С 20 апреля по 20 мая все учреждения города примут участие в единовременной обработке от грызунов. В этот период обработке подвергнутся все жилые дома, нежилые здания, школы, детские сады, учреждения культуры, больницы, парки, скверы, полигон ТКО, ЦТП, теплотрассы, городские леса. При этом дератизация должна быть проведена в этот период независимо от даты предыдущей обработки.



С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае стало полноценной коммунальной услугой. Региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» с помощью возчиков обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Возчики должны регулярно обрабатывать мусорные баки, находящиеся в их собственности. За чистотой контейнерной площадки должны следить управляющие организации.



В районных администрациях начали работать горячие линии, куда жители смогут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.



Телефоны:



Дзержинский район – 246-50-11

Индустриальный район – 227-94-14, 227-90-91

Кировский район – 283-33-11, 283-31-78

Ленинский район – 212-34-60, 212-35-78

Мотовилихинский район – 260-37-77

Орджоникидзевский район – 263-54-01

Свердловский район– 244-40-13

Новые Ляды – 295-86-46



В случае отказа управляющих организаций присоединиться к сплошной обработке от грызунов, департамент ЖКХ и инспекция государственного жилищного надзора Пермского края будет применять меры административного воздействия. Согласно Кодексу об административных правонарушениях нарушение лицензионных требований влечет наложение штрафа на юридических лиц от 300 до 350 тысяч рублей.