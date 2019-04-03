Пермские разработки в сфере закупок адаптируют в других регионах страны

16:58 | 5.04.2019

Делегация Пермского края продолжает работу на XV форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».



Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок принял участие в пленарном заседании форума. Глава ведомства представил региональную информационную систему и озвучил предложения краевых властей по совершенствованию федерального законодательства в сфере закупок.



На своем стенде Прикамье презентовало региональную информационную систему в сфере закупок. Ряд регионов выразили намерения о внедрении пермской технологии у себя.



В частности, с представителями республики Татарстан предполагается обмениваться опытом в вопросах каталогизации закупаемых товаров, работ и услуг, возможность объединения региональных каталогов. По словам Льва Гершанока, у Татарстана есть что перенять, например, автоматизированную систему формирования предельных цен. «По итогам первых дней работы на форуме ощущение, что мы не просто в тренде происходящих изменений, но и можем заявляться на формирование их повестки. И это надо делать, делать именно сейчас», — подчеркнул министр.



Напомним, форум «ГОСЗАКАЗ» в Москве проходит до 5 апреля. Пермский край впервые зза 15 лет существования форума заявился на участие в нем.



Прикамье представляет свою региональную информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд региона и готов поделиться своими решениями по управлению закупками и финансово-хозяйственной деятельности с другими субъектами РФ.