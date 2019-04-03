Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

16:42 | 5.04.2019

Проект пермской школы дизайна «Точка» получил федеральный грант

Объявлены результаты конкурса «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на получение федерального гранта для реализации инновационного образовательного проекта 2019 года.

Школа «Точка» стала победителем конкурсного отбора, она получит грант в размере двух миллионов рублей на создание студии дизайна 2D и 3D мультипликации с возможностью дистанционного доступа для детей, проживающих в разных районах Перми и края.

Проект студии дизайна направлен на модернизацию дополнительного образования детей через внедрение инновационных технологий цифрового дизайна, а также на увеличение числа детей, занимающихся дополнительным образованием. Кроме этого, проект будет способствовать раннему выявлению талантливых школьников. Целевыми группами проекта являются не только ученики школы «Точка», но и дети школ города и края, желающие заниматься дизайном с практикующими специалистами.

Проект предполагает поэтапное включение детей на основе их выбора в реализацию программ дополнительного образования дизайнерской направленности. Школьники будут заниматься в специализированных мастерских и студиях школы, в том числе студии по моушн-дизайну и виртуальной студии цифрового дизайна с возможностью подключения из любого уголка страны. В рамках проекта будут разработаны и апробированы новые форматы смешанного обучения в условиях сетевого взаимодействия.

Церемония награждения пройдет с 10 по 13 апреля в Москве на площадке «Московского международного салона образования-2019».

Проект является результатом последовательной городской образовательной политики развития дополнительного образования с участием профессиональных сообществ.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:00 | 5.04.2019
На Среднем Урале стартуют рейды ГИБДД по выявлению любителей тонировки

17:53 | 5.04.2019
Компании Индии и Австрии используют пермские разработки для модернизации своего производства

17:44 | 5.04.2019
В Камышлове девочка упала в канализационный колодец

17:41 | 5.04.2019
Все учреждения Перми примут участие в дератизации

16:59 | 5.04.2019
В воскресенье на Плотинке будет работать передвижная лаборатория тестирования на ВИЧ

16:58 | 5.04.2019
Пермские разработки в сфере закупок адаптируют в других регионах страны

16:42 | 5.04.2019
Проект пермской школы дизайна «Точка» получил федеральный грант

16:37 | 5.04.2019
В Свердловской области продлено предупреждение о смоге

16:36 | 5.04.2019
Анатолий Литовченко проконтролировал ситуацию в поликлинике Новосинеглазово

16:36 | 5.04.2019
Краевые власти направили 6 млн рублей на помощь неизлечимо больным детям

16:28 | 5.04.2019
Курганские депутаты отдали мэрское кресло Андрею Потапову

16:26 | 5.04.2019
1065 учебных аудиторий Прикамья подключат к онлайн-трансляции ЕГЭ

16:03 | 5.04.2019
Онлайн-платформа пермской компании может стать основой для международных виртуальных выставок

15:53 | 5.04.2019
Свердловский облсуд отказал «Спецавтобазе» в пересмотре тарифа на вывоз мусора

15:25 | 5.04.2019
В квартире тагильчанина нашли труп с множественными ранениями

14:51 | 5.04.2019
В Перми начато устройство кровли в доме по Революции, 3/1

14:46 | 5.04.2019
Корея может помочь со строительством ВСМ Челябинск-Екатеринбург

14:34 | 5.04.2019
В Нижнем Тагиле тележурналистка не может добиться наказания для своего обидчика

14:30 | 5.04.2019
Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» покажут под открытым небом в Губахе

14:25 | 5.04.2019
Более 100 единиц военной техники примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

14:06 | 5.04.2019
«Теплоэнерго» начал работу по скорректированной схеме обращения с отходами

13:56 | 5.04.2019
ЦВО нарушил технологию разгрузки техники на площади Советской Армии

13:55 | 5.04.2019
В 2019 году в Пермском крае более 1400 должников за тепло не смогли выехать за границу

13:48 | 5.04.2019
Все мероприятия Всероссийской студвесны в Перми будут транслироваться онлайн

12:49 | 5.04.2019
Проводится проверка в лицее Каменска-Уральского, где дети получили борщ с упаковкой из-под таблеток

12:45 | 5.04.2019
В Полевском сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, напавшего на мать с сыном

12:31 | 5.04.2019
Утром в ДТП на улице Красноуфимской пострадали две девушки

12:26 | 5.04.2019
В Прикамье определены финалисты регионального конкурса «Учитель года-2019»

12:21 | 5.04.2019
В Прикамье обсудили инвестиции в образование

12:05 | 5.04.2019
Выходные в Перми будут теплыми

12:05 | 5.04.2019
«Всё, отпелись...». Уральская ночь музыки в Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва

11:58 | 5.04.2019
На Вторчермете в поликлинику подбросили 3-месячную девочку

11:45 | 5.04.2019
Уральцы, переехавшие в новостройку после более 20 лет проживания в полуразрушенном доме, пожаловались на плесень в квартирах

11:05 | 5.04.2019
Подросткам, до смерти избившим инвалида в Березовском, просят дать по 9 лет 9 месяцев лишения свободы

10:48 | 5.04.2019
В Екатеринбурге без вести пропала 17-летняя девушка

10:34 | 5.04.2019
На Белоярском водохранилище спасли рыбака, провалившегося под лед





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 