Проект пермской школы дизайна «Точка» получил федеральный грант

16:42 | 5.04.2019

Объявлены результаты конкурса «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на получение федерального гранта для реализации инновационного образовательного проекта 2019 года.



Школа «Точка» стала победителем конкурсного отбора, она получит грант в размере двух миллионов рублей на создание студии дизайна 2D и 3D мультипликации с возможностью дистанционного доступа для детей, проживающих в разных районах Перми и края.



Проект студии дизайна направлен на модернизацию дополнительного образования детей через внедрение инновационных технологий цифрового дизайна, а также на увеличение числа детей, занимающихся дополнительным образованием. Кроме этого, проект будет способствовать раннему выявлению талантливых школьников. Целевыми группами проекта являются не только ученики школы «Точка», но и дети школ города и края, желающие заниматься дизайном с практикующими специалистами.



Проект предполагает поэтапное включение детей на основе их выбора в реализацию программ дополнительного образования дизайнерской направленности. Школьники будут заниматься в специализированных мастерских и студиях школы, в том числе студии по моушн-дизайну и виртуальной студии цифрового дизайна с возможностью подключения из любого уголка страны. В рамках проекта будут разработаны и апробированы новые форматы смешанного обучения в условиях сетевого взаимодействия.



Церемония награждения пройдет с 10 по 13 апреля в Москве на площадке «Московского международного салона образования-2019».



Проект является результатом последовательной городской образовательной политики развития дополнительного образования с участием профессиональных сообществ.