В 2019 году в Пермском крае более 1400 должников за тепло не смогли выехать за границу

13:55 | 5.04.2019

С начала года санкции за неоплаченные услуги отопления и горячего водоснабжения коснулись 3100 жителей Прикамья.



В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2019 году усилили борьбу с неплательщиками. Теперь должники не могут продать недвижимость, транспортные средства и выехать заграницу. Всего с начала года санкции применены к 3101 жителю региона, задолжавшим за теплоресурсы 81,7 млн рублей. Такие меры воздействия применяются к клиентам, у которых есть задолженность за более чем два месяца.



За январь-март в отношении более 740 прикамцев, вовремя не оплативших отопление и горячую воду, вынесен запрет на проведение сделок по купле-продаже квартир или другого недвижимого имущества. По аналогичной причине свыше 930 должников не смогли продать автомобили до выполнения обязательств перед энергокомпанией. Наиболее широко применяется мера по запрету выезда за рубеж: в 2019 году около 1420 жителей Пермского края пришлось отложить заграничный отпуск или деловые поездки по причине непогашенных долгов за тепло.



Действия энергетиков имеют эффект: с начала 2019 года клиенты энергокомпании погасили долги на сумму 69,2 млн рублей после получения уведомлений от судебных приставов. Чтобы избежать срыва сделки по приобретению/продаже жилья или автомобиля, а также не испортить заграничную поездку, клиентам необходимо вовремя оплачивать квитанции за теплоресурсы.



«В 2019 году энергетики совместно с судебными приставами намерены посетить каждого должника. Поэтому призываю всех неплательщиков выполнить свои обязательства и погасить задолженность, – отмечает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Пермь» Сергей Кругляков. – Для клиентов, которые по каким-либо причинам накопили долги в отопительном сезоне, в течение апреля действует акция по списанию пени в случае полной уплаты задолженности».