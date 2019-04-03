Все мероприятия Всероссийской студвесны в Перми будут транслироваться онлайн

13:48 | 5.04.2019

4 апреля состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Пермском крае в 2019 году. Напомним, Пермь впервые примет финал фестиваля с 14 по 18 мая.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал важность создания в регионе условий для самореализации молодого поколения, чтобы молодые люди могли стать востребованными специалистами, спортсменами, общественными деятелями. Для этого в Прикамье поддерживаются интересные для молодежи проекты, в том числе инициированные ими, такие, как «Молодежный резерв Пермского края», Пермский международный марафон, турнир по киберспорту, а также другие деловые и благотворительные мероприятия.



Открывая оргкомитет, заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков отметил, что отдельно предстоит обсудить вопросы обеспечения безопасности во время проведения мероприятий фестиваля и оформление краевой столицы. «Прошу, коллеги, запланировать отдельные совещания по этим вопросам», — обозначил зампред краевого правительства, подчеркивая высокую значимость фестиваля для региона.



Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», сопредседатель организационного комитета Павел Красноруцкий отметил, что в этом году в планах все мероприятия фестиваля транслировать онлайн, чтобы как можно большее число людей из разных уголков страны смогли почувствовать себя частью большого молодежного праздника.



«В этом году «Mail.ru. Group» и социальная сеть «Вконтакте» становятся нашими партнерами. Церемонии открытия и закрытия фестиваля будут максимально раскручиваться в этой социальной сети. Наша цель, чтобы количество просмотров онлайн-трансляций превысило миллион. Также предусмотрена трансляция всех конкурсных испытаний. Одним словом, этот фестиваль пройдет под эгидой перевода из оффлайна в онлайн», — подчеркнул Павел Красноруцкий.



Для организации качественного освещения мероприятий фестиваля будет организован пресс-центр, который, как и штаб и call-центр фестиваля, будет находиться в библиотеке им. Горького.



Еще одним новшеством этого финала Российской студенческой весны станет проведение его в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».



По словам руководителя направления по взаимодействию с партнерами автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Антона Серикова, «Российская студенческая весна - это первый творческий проект, который вошел в платформу «Россия – страна возможностей». Он также рассказал, что победители Российской студенческой весны, которые будут определены в Перми, поедут в подмосковный лагерь «Мастерская управления «Сенеж», который открылся в этом году. «Часто творческие люди теряются перед вопросами, связанными с бизнесом, с управлением. Мы хотим собрать этих ребят в «Мастерской управления», провести обучение, чтобы потом каждый из них мог найти себя в жизни, не забывая того, что он творческий человек», — пояснил Антон Сериков.



На данном этапе подготовки к фестивалю был сформирован список экспертов по всем направлениям. Привлечено около 40 ведущих экспертов в творчестве. Это Егор Дружинин, Вячеслав Макаров, Николай Наумов, Владимир Коробка, Феликс Михайлов, Анастасия Панина, Елизавета Дружинина и многие другие. Также в процессе обсуждения планов и результатов Павел Красноруцкий отметил, что он очень доволен работой нашей региональной дирекции по подготовке фестиваля.



Руководитель региональной дирекции Российской студенческой весны Даниил Дмитриев рассказал о том, как Пермский край готовится к приему почти 3 тысяч студентов со всей России. Тщательно прорабатываются вопросы встречи, проживания, питания, перемещения по городу. Приоритетным вопросом, безусловно, является безопасность. Кроме того, определены площадки фестиваля и необходимая подготовка к тому, чтобы участники Весны могли полностью реализовать свои творческие задумки. Предварительно с 22 апреля начнет работу call-центр для поддержки и ответов на вопросы всех делегаций, которые планируют принять участие в фестивале в Перми.



Также на сегодня уже набрано необходимое количество волонтеров. Было подано около 1000 заявок, из которых порядка 500 было отобрано на очное собеседование. Сейчас ведется работа по их непосредственной подготовке. 21 апреля запланировано начало Школы волонтеров, в рамках которой будет проходить инструктаж, обучение и подготовка молодых людей к работе на мероприятии. Очередной оргкомитет пройдет в конце апреля.