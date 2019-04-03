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Пермь: новости дня


 

12:26 | 5.04.2019

В Прикамье определены финалисты регионального конкурса «Учитель года-2019»

56 учителей Прикамья прошли в очный краевой этап XXX Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». Как сообщают в министерстве образования и науки Прикамья, в финале преподаватели смогут проявить себя в семи номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог социально-психологической службы» и «Лидеры воспитания».

Педагогам-финалистам предстоит провести конкурсный урок, мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект педагога как фактор продуктивности совместной деятельности», а также методический семинар «Эмоциональный интеллект в структуре профессиональной компетентности педагога».

Очный этап краевого конкурса пройдет с 9 по 11 апреля включительно.

Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных номинациях также получат денежные премии и образовательные стажировки.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров состоится 12 апреля в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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