Пермь: новости дня
12:21 | 5.04.2019
В Прикамье обсудили инвестиции в образование
По словам министра, «сегодня основаниями для создания мест для детей дошкольного возраста являются очереди, переуплотненность ясельных групп и замена ветхих, аварийных зданий». По приведенным данным, в городе Перми не получат место в детском саду 1 сентября текущего года 1237 детей, в Пермском районе – 893 ребенка, в Кудымкаре – 150 детей, в Лысьве – 120 детей. На территории Пермского края в 15 муниципальных образованиях находится 49 деревянных зданий детских садов до 1970 г. постройки.
Среди планов строительства детских садов до 2020 года – возведение 24 объектов с общим объемом 4755 мест. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. На этот же период, с 2019 по 2021 год, в крае запланировано строительство 26 школ с общим объемом 14 650 мест. В план трехлетнего строительства в первую очередь попали здания школ, которые находятся в аварийном состоянии. Реализация проекта потребует более 7,5 млрд руб. На период 2019-2021 годы в регионе запланировано строительство 26 школ, оснащенных современным учебным оборудованием, с открытой для жителей спортивной и досуговой инфраструктурой. Такие учебные заведения по планам должны появится в Перми, Соликамске, Красновишерске, Верещагино, Лысьве, Березники, Чайковском, с. Березовка, Кочевском, Октябрьском, Бардымском, Кунгурском, Уинском, Косинском, Куединском районах.
Отвечая на вопрос депутатов Законодательного собрания о порядке и соотношении софинансирования с федеральным центром, Раиса Кассина отметила, что «сегодня одной из главных задач краевых властей является привлечение больших объемов финансирования на строительство учреждений образования из федерального бюджета». «Сегодня основная нагрузка на строительство школ ложится на плечи регионального и местных бюджетов. Из федерального бюджета на 3 года будет выделено 685 млн рублей, в то время как более 7 млрд рублей приходится на бюджет Пермского края и бюджеты муниципальных образований», - подчеркнула министр образования.
Актуальность расширения региональной инвестиционной программы по строительству школ и детских садов на территории края не раз подчеркивал и спикер Законодательного собрания Валерий Сухих. «Одной из важнейших задач краевых властей сегодня является сохранение и развитие образования на селе. Сельские дети должны получать не менее качественное образование, чем городские. Поэтому в селах нужны крепкие, сильные школы. Это особенно важно, потому что школа для села – не только центр образования. Благодаря школе село сохраняется, развивается. Многие сельские школы отличаются особым подходом в образовательном процессе, стабильным педагогическим коллективом», - отмечает Валерий Александрович.
Также на заседании рабочей группы министерство строительства отчиталось по итогам 2018 года. По словам министра Михаила Сюткина, из заложенных 6,2 млрд рублей по итогам года удалось освоить 3,8 млрд рублей (60%), что в 2,8 раза больше показателя предыдущего года.
На заседании ПДРГ по общественной инфраструктуре, которое прошло в новом манеже «Пермь Великая», депутаты также оценили показатели освоения бюджетных средств по каждой госпрограмме. Так, наибольшего процента освоения средств правительство добилось в рамках программ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (96%), «Культура Пермского края» (70%) и «Развитие образования и науки» (60%).
Депутаты заострили свое внимание на ключевых объектах, уточнив сроки их реализации. Среди объектов, которые ввели в эксплуатацию в 2018 году, министр выделил здание пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, новую сцену Драматического театра, пожарные депо в муниципалитетах, а также некоторые объекты образования и здравоохранения.
Среди проектов, которые будут реализованы в ближайшие три года, Михаил Сюткин назвал вторую очередь зоопарка в 2020 году, региональный центр по фигурному катанию в 2021 году, новую сцену Театра оперы и балета в 2022 году, культурно-рекреационное пространство на территории завода им. Шпагина в 2022 году.
© «Вечерние Ведомости»
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