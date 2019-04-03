Выходные в Перми будут теплыми

12:05 | 5.04.2019

Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, солнечно. Сегодня, 5 апреля, в Перми будет до 12°C, ночью – около 0°C.



Завтра воздух прогреется до 10°C, в воскресенье, 7 апреля, столбик термометра может подняться до 12°C. В понедельник ожидается около 10°C.