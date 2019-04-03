Пермь: новости дня
12:05 | 5.04.2019
Выходные в Перми будут теплыми
Завтра воздух прогреется до 10°C, в воскресенье, 7 апреля, столбик термометра может подняться до 12°C. В понедельник ожидается около 10°C.
© «Вечерние Ведомости»
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