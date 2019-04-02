В Перми на улице Революции начато устройство основания дороги у здания «Пермэнерго»

18:46 | 4.04.2019

Масштабная дорожная реконструкция улицы Революции ведется в несколько этапов.



Этот год открывает череду крупных дорожных ремонтов на ближайшие несколько лет – реконструкция улиц Революции, Карпинского, капремонт Комсомольского проспекта, улицы Героев Хасана.



Масштабная дорожная реконструкция улицы Революции ведется в несколько этапов. Завершается строительство коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева. На участке от улицы Пушкина до улицы Революции необходимо выполнить устройство дорожного покрытия.



Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», на улице Революции на участке от Компроса до улицы Сибирской уже переустроена большая часть инженерных коммуникаций. С двух сторон улицы вдоль парка им. Горького и здания «Пермэнерго» формируется конструкция дорожной одежды. Ведутся подготовительные работы для устройства трамвайных путей.



- Пермяки привыкли, что улица Революции в нынешнем состоянии – неудобная, узкая, поэтому нечасто использовали ее для передвижения. Благодаря реконструкции город получит полноценную магистраль, которая дополнит городскую среду устойчивыми дорожными связями, а также перераспределит транспортные потоки, - отмечает Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство».



Впервые в Перми будет применена технология совмещенного полотна трамвайных путей и полосы движения общественного транспорта. Это позволит сэкономить пространство, перераспределить автобусные маршруты и сократить время в пути.



Современная конструкция трамвайных путей на фибробетонном основании позволит снизить вибрационную нагрузку, обеспечить плавность хода трамваев и снизить шум при движении подвижного состава.



Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, и будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.



На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. Кроме того, в Перми ежегодно увеличивается процент автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. По итогам 2018 года в нормативном состоянии находятся 55,2% автомобильных дорог, для сравнения в 2017 году – 53,7%.



За 2016-2019 годы в городе отремонтировано три млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, реконструирована улица Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция улицы Революции.