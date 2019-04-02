Федеральная служба государственной статистики проведет в Прикамье опрос по вопросам использования труда мигрантов

18:26 | 4.04.2019

В Пермском крае будет опрошено 6,5 тысячи респондентов. Обследование проводится с периодичностью один раз в пять лет, последнее проводилось в 2014 году.



В апреле, мае, августе и сентябре одновременно с обследованием рабочей силы Федеральная служба государственной статистики на территории всех субъектов Российской Федерации проведет опрос населения в возрасте 15 лет и старше.



Информация, полученная по итогам, будет использована для анализа распространенности явления трудовой миграции в России. Результаты статистических наблюдений о трудовой миграции позволят проводить анализ тенденций и динамики явления в Российской Федерации, изучить влияние на процессы формирования рынка труда, изменение количественных и качественных показателей трудовых ресурсов.



Отбор домохозяйств для участия в обследованиях осуществлялся на федеральном уровне методом научно обоснованной выборки. Все данные, полученные от респондентов, являются конфиденциальными. Ответы будут использоваться только в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации об уровне распространения явления трудовой миграции в Пермском крае.



Обследованию в 2019 году подлежат респонденты, проживающие на территории 88 централизованно отобранных участков наблюдения, расположенных во всех муниципальных образованиях Пермского края, кроме Верещагинского, Кишертского, Частинского, Гайнского, Кочевского и Юрлинского муниципальных районов.



Сбор данных проводится специально уполномоченными работниками – интервьюерами методом обхода жилых помещений, в которых проживает население. Интервьюеры при себе будут иметь служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения установленного образца, которое действительно при предъявлении паспорта. Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Пермьстата по телефону (342) 236-05-15.



Публикация итогов обследования осуществляется на официальном сайте Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/imigr/index.html.