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Пермь: новости дня


 

18:26 | 4.04.2019

Федеральная служба государственной статистики проведет в Прикамье опрос по вопросам использования труда мигрантов

В Пермском крае будет опрошено 6,5 тысячи респондентов. Обследование проводится с периодичностью один раз в пять лет, последнее проводилось в 2014 году.

В апреле, мае, августе и сентябре одновременно с обследованием рабочей силы Федеральная служба государственной статистики на территории всех субъектов Российской Федерации проведет опрос населения в возрасте 15 лет и старше.

Информация, полученная по итогам, будет использована для анализа распространенности явления трудовой миграции в России. Результаты статистических наблюдений о трудовой миграции позволят проводить анализ тенденций и динамики явления в Российской Федерации, изучить влияние на процессы формирования рынка труда, изменение количественных и качественных показателей трудовых ресурсов.

Отбор домохозяйств для участия в обследованиях осуществлялся на федеральном уровне методом научно обоснованной выборки. Все данные, полученные от респондентов, являются конфиденциальными. Ответы будут использоваться только в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации об уровне распространения явления трудовой миграции в Пермском крае.

Обследованию в 2019 году подлежат респонденты, проживающие на территории 88 централизованно отобранных участков наблюдения, расположенных во всех муниципальных образованиях Пермского края, кроме Верещагинского, Кишертского, Частинского, Гайнского, Кочевского и Юрлинского муниципальных районов.

Сбор данных проводится специально уполномоченными работниками – интервьюерами методом обхода жилых помещений, в которых проживает население. Интервьюеры при себе будут иметь служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения установленного образца, которое действительно при предъявлении паспорта. Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Пермьстата по телефону (342) 236-05-15.

Публикация итогов обследования осуществляется на официальном сайте Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/imigr/index.html.

© «Вечерние Ведомости»

 


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