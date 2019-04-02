Пермь: новости дня
18:17 | 4.04.2019
В Перми начали всходить тюльпаны
Осенью прошлого года рядом с администрацией Индустриального района высадили около четырех тысяч луковиц тюльпанов Абба. Весной сразу после схода снега из-под земли показались первые побеги цветов. Через несколько недель клумбу украсит орнамент из ярко-красных махровых тюльпанов, а летом, когда они отцветут, его заменят другими цветами.
В этом году в Индустриальном районе планируется высадить 67386 однолетних цветущих растений различных видов, сортов и оттенков. На клумбах и подвесных вазонах появятся малиновые, красные и белые петунии, желтые и оранжевые тагетесы, сальвии, цинерарии, кохии. Цветники будут оформлены на пересечении улиц Мира, Карпинского и Стахановской, на транспортных развязках у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» и по улице Оверятской, на въезде в Индустриальный район – на пересечении улиц Мира, Архитектора Свиязева и шоссе Космонавтов, в скверах у Пермского дома народного творчества «Губерния» и Краевого индустриального техникума, у здания администрации района. Украшением улиц района также станут вертикальные конструкции с цветочными композициями. Красочные клумбы будут оформлены силами МАУК «ПермьПарк» и в саду им. Миндовского.
Кроме того, в скверах, на бульварах и придорожных газонах района весной планируется высадить 202 дерева и 590 кустарников различных пород. Так, на улицах Мира, Советской Армии, Карпинского, Космонавта Беляева, Баумана, Геологов, Кавалерийской, Космонавта Леонова, Нефтяников и шоссе Космонавтов появятся молодые березы, дубы, ели, клены, липы, лиственницы, рябины, яблони, груши, ясени, ивы, боярышник, кизильник, арония, дерен, сирень, чубушник и спирея. Породный состав молодых насаждений подобран в соответствии с природно-климатическими условиями города и композиционным замыслом ранее выполненных посадок.
© «Вечерние Ведомости»
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