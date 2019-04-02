Пермякам напоминают о прививках от клещей

17:26 | 4.04.2019

Сезон присасывания клещей обычно начинается в конце апреля – начале мая и продолжается до конца октября. Краевое Управление Роспотребнадзора отмечает, что ранняя весна в Прикамье создала благоприятные условия для поддержания популяции клещей.



В прошлом году в Пермском крае зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей, 17% укушенных — дети. Помимо укуса клеща, заразиться можно, выпив сырое козье или коровье молоко – в период массового нападения клещей в нем может содержаться вирус.



Профилактические прививки против клещевого энцефалита можно сделать в прививочном кабинете в поликлинике по месту жительства, предварительно получив консультацию врача. При этом завершить весь прививочный курс нужно за две недели до выезда в неблагополучные места, напоминает Роспотребнадзор.