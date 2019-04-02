8 апреля в Перми заработают пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря

13:54 | 4.04.2019

Обратиться можно будет в любой из 17 пунктов выдачи, независимо от места регистрации.



В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что формы получения бюджетной поддержки и формы отдыха в этом году остаются традиционными. Бюджетная поддержка может быть оказана в виде компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, а также в виде сертификата на оздоровление и отдых детей.



Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм – это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь.



Напомним, отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата. Список таких лагерей размещен в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Реестр организаций, оказывающих услуги по организации отдыха детей и молодежи (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/reestr_org/). Список частных лагерей будет размещен до 15 апреля.



Если родители хотят отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь, то дальше необходимо будет подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется.



Следующий шаг – подача заявления в любой из 17 пунктов (www.gorodperm.ru/upload/news/2019/04/Grafik_raboty_punktov.xls) выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. При этом стоимость сертификата также будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Пакет необходимых документов можно найти в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей (http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/). Адреса пунктов выдачи и их график работы можно найти в этом же разделе. Затем нужно будет выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению. Для удобства родителей создан «Навигатор детских лагерей» (http://camps.perm.ru/navigator/), который размещен на сайте «Пермские каникулы».



Последний шаг – покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.



Также напомним, что на сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации, который продлится в этом году на месяц дольше, до 31 июля. Подробности получения этого вида бюджетной поддержки здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/social/family/news/2019/01/48298-id/.



По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11 либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.