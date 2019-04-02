Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового

13:06 | 4.04.2019

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении иных межбюджетных трансфертов регионам на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.



Глава Прикамья Максим Решетников вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение федеральной поддержки значимых для региона объектов дорожной инфраструктуры. Согласно распоряжению, 920 млн рублей будет направлено в бюджет Пермского края. 600 млн рублей пойдет на возведение моста через реку Чусовую, который должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость строительства составит более 14 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, по состоянию на сегодня полностью завершены подготовительные работы к строительству моста.



Еще 320 млн рублей будет направлено на строительство обхода Чусового, который позволит вывести транспортный поток за пределы города. Строительство обхода завершится до конца 2019 года. Общая стоимость строительства составит 2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из федерального бюджета.



В Пермском крае на сегодня, помимо Чусовского моста и обхода города Чусового, реализуется еще 5 масштабных объектов дорожного строительства. Уже в этом году предполагается завершить работы на обходе поселка Куеда, участке дороги Частые – Бабка, Восточном обходе, а также реконструкцию шоссе Космонавтов на участке от реки Мулянки до аэропорта. Участок дороги Березники – Соликамск планируется полностью завершить в 2022 году.



Дорожный фонд Пермского края на 2019 год утвержден в объеме 15,7 млрд руб.