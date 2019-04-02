Пермь: новости дня
13:06 | 4.04.2019
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового
Глава Прикамья Максим Решетников вел переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение федеральной поддержки значимых для региона объектов дорожной инфраструктуры. Согласно распоряжению, 920 млн рублей будет направлено в бюджет Пермского края. 600 млн рублей пойдет на возведение моста через реку Чусовую, который должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость строительства составит более 14 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, по состоянию на сегодня полностью завершены подготовительные работы к строительству моста.
Еще 320 млн рублей будет направлено на строительство обхода Чусового, который позволит вывести транспортный поток за пределы города. Строительство обхода завершится до конца 2019 года. Общая стоимость строительства составит 2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из федерального бюджета.
В Пермском крае на сегодня, помимо Чусовского моста и обхода города Чусового, реализуется еще 5 масштабных объектов дорожного строительства. Уже в этом году предполагается завершить работы на обходе поселка Куеда, участке дороги Частые – Бабка, Восточном обходе, а также реконструкцию шоссе Космонавтов на участке от реки Мулянки до аэропорта. Участок дороги Березники – Соликамск планируется полностью завершить в 2022 году.
Дорожный фонд Пермского края на 2019 год утвержден в объеме 15,7 млрд руб.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:21 | 4.04.2019
Найдено тело второго мужчины, утонувшего на Белоярском водохранилище
13:56 | 4.04.2019
Добившийся успеха на Универсиаде — 2019 тренер Владислав Хромых покинул ХК «Зауралье»
13:54 | 4.04.2019
8 апреля в Перми заработают пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря
13:12 | 4.04.2019
В Екатеринбурге депутаты и общественники намерены сообща бороться с нелегальными киосками
13:06 | 4.04.2019
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового
13:00 | 4.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию выставки
12:20 | 4.04.2019
В Прикамье вновь начались «Профстажировки»
11:57 | 4.04.2019
«Безобразие»: администрация Екатеринбурга пожаловалась на танки, испортившие плитку в центре города
10:59 | 4.04.2019
Пенсионерка спускалась по лестнице на четвереньках: СКР проводит проверку в первоуральской больнице
10:37 | 4.04.2019
Курганцы предпочитают сами сносить незаконно установленные гаражи
10:22 | 4.04.2019
В Зауралье экс-полицейский получил 6 лет «строгача» за драку со смертельным исходом
10:05 | 4.04.2019
В Арамиле бывших директора и бухгалтера бюджетного учреждения обвиняют в присвоении средств
10:03 | 4.04.2019
«Уралкалий» вводит дополнительные требования по охране труда для подрядных организаций
09:45 | 4.04.2019
Екатеринбуржец погасил долг по кредиту, чтобы отправиться в Таиланд
09:27 | 4.04.2019
Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали восемь машин
22:48 | 3.04.2019
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту сообщения пилотов об НЛО над Кольцово
22:32 | 3.04.2019
Аналитики портала Disser.net обнаружили плагиат в четверти диссертации директора уральского филиала РАНХиГС
18:38 | 3.04.2019
На реконструкцию моста ЖБИ в Кургане из федерального бюджета выделят 270 млн рублей
18:28 | 3.04.2019
В Камышлове по решению суда приостановили деятельность хлебокомбината, принадлежащего местному бизнесмену. Санврачи выявили массу нарушений
18:26 | 3.04.2019
Пермский хор «Млада» стал победителем международного конкурса
18:13 | 3.04.2019
40 тонн пермского мороженого ежемесячно будет поставляться в Китай
18:06 | 3.04.2019
На пермские дороги вышли уличные пылесосы
18:00 | 3.04.2019
Свердловчанка добровольно сдала в полицию мины и гранаты
17:53 | 3.04.2019
В Перми появится новый лесной визит-центр
17:48 | 3.04.2019
Международный аэропорт «Пермь» увеличил пассажиропоток
17:19 | 3.04.2019
В Прикамье расследуют гибель женщины в результате падения льда
17:13 | 3.04.2019
Шумков подписал соглашение о расширении использования сжатого природного газа в АПК