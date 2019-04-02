«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию выставки

13:00 | 4.04.2019

4 и 5 апреля в библиотеке им. Горького проходит конференция «Города и местные сообщества». Время работы - 10:00-19:00.



V Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Города и местные сообщества» проходит при поддержке Центра науки библиотеки Горького. Участники собирают идеи и мнения, формируют проекты и наращивают связи, актуализируют повестку дня и привлекают к ней внимание старших коллег и органов власти. В этом году на конференции будут работать лекторий и воркшоп, пройдут конкурсы проектов и докладов. Ключевая тема этого года - «Гуманитарные и технические науки». Форум проходит в интерактивном и малом залах, 12+.



6 апреля в 14:00 начнется презентация персональной выставки фотографа Екатерины Олюниной «Размышления о материнстве и детстве». Екатерина Олюнина – семейный фотограф, победитель премии PHAMILY RUSSIAN PHOTO AWARD 2018 в номинации «Семейный портрет», финалист международной премии BEST FAMILY POTO 2018, «Особый выбор жюри». Фотограф расскажет о своем творчестве, ответит на вопросы гостей. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 6+.



7 апреля с 10:00 до 15:00 пройдет игра «Учим немецкий, играя». Соревноваться будут несколько команд школьников из разных школ Перми и Прикамья. Ведущей будет мультипликатор Гёте-Института Елена Нельзина. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.