В Прикамье проверят балконы и лоджии многоквартирных домов на безопасность

12:25 | 4.04.2019

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с органами местного самоуправления приступает к проверке козырьков над балконами и лоджиями жилых домов Прикамья. Такое поручение ИГЖН дал заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антон Удальев.



Проверка проводится в связи с участившимися случаями падения наледи с самовольно установленных козырьков. В настоящее время инспекция направила в адрес органов местного самоуправления запросы о самовольно перестроенных балконах и лоджиях на территории муниципальных образований. На основе поступившей информации будет сформирован график проверок. Выездные проверки инспекция начнет в течение следующей недели. По итогам проверки собственнику может быть выдано предписание об устранении самовольных козырьков.



Если речь идет о лоджии, то предписание имеет право выдать ИГЖН Пермского края. В том случае, если козырек установлен над балконом, предписание в рамках своих полномочий будет выдавать администрация муниципального образования.



«Проверки будут проведены в каждом муниципалитете, поскольку речь идет о безопасности граждан», — сообщил начальник инспекции Александр Евсюков.