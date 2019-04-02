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Пермь: новости дня


 

10:03 | 4.04.2019

«Уралкалий» вводит дополнительные требования по охране труда для подрядных организаций

3 марта в «Уралкалии» для представителей подрядных организаций из разных регионов России была презентована дополнительная система мер, направленных на соблюдение подрядчиками внутренних норм и правил компании в сфере охраны труда и промбезопасности.

Основанием для введения со стороны «Уралкалия» дополнительных требований, ужесточающих ответственность подрядчиков за несоблюдение норм охраны труда, стали результаты внутренней проверки объектов капитального строительства компании, на которых работают подрядные организации. По итогам проверки «Уралкалий» принял ряд решений, ужесточающих требования к подрядным организациям на всех этапах проведения работ.

В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности у потенциальных подрядчиков «Уралкалия». На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах компании будет проводиться дополнительная проверка необходимой документации. На этапе осуществления работ «Уралкалий» усилит контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.

Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий», отметил:

– В Группе компаний «Уралкалий» создана уникальная система контроля и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает лучшим мировым стандартам. Поэтому мы ожидаем такого же ответственного отношения к вопросам промбезопасности и от всех наших подрядчиков. Мы будем и далее вводить соответствующие правила внутреннего контроля, направленные на внедрение наших стандартов в сфере охраны труда, в рабочую практику подрядных организаций.
Напомним, в «Уралкалии» разработана и утверждена Политика в области охраны труда и здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; создана и функционирует система управления промышленной безопасностью. В 2012 году вступили в действие Кардинальные правила по охране труда – свод требований в области промышленной безопасности, дополнительно установленных в компании.

© «Вечерние Ведомости»

 


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