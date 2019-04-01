Пермь: новости дня
18:26 | 3.04.2019
Пермский хор «Млада» стал победителем международного конкурса
В фестивале принимали участие более 50 коллективов, в том числе из России, Польши, Белоруссии и Эстонии, которые состязались в разных номинациях. Академический хор «Млада» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой представил конкурсную программу в номинации «Однородный женский хор». В состав коллектива также вошли учащиеся и выпускники музыкальной школы им. Крылатова.
Свои конкурсные программы участники представляли в зале Государственной хоровой капеллы им. Глинки. Также в рамках конкурса состоялись концертные выступления «Млады» в зале Александро-Невской Лавры и в Лютеранской церкви Святых Петра и Павла.
Отметим, что это уже второе выступление пермского коллектива в Санкт-Петербурге. 10 марта «Млада» исполнила сольный концерт «От фолка до джаза» в двух отделениях на сцене концертного зала Государственного академического Мариинского театра.
Премьера ждет и пермяков. 1 и 2 июня в частной филармонии «Триумф» состоятся благотворительные концерты «Твори добро!».
© «Вечерние Ведомости»
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