Пермь: новости дня
18:06 | 3.04.2019
На пермские дороги вышли уличные пылесосы
Так, в Индустриальном районе 3 апреля подрядная организация работала на шоссе Космонавтов. Подрядчики мыли дорожные ограждения, собирали мусор и подметали на остановках общественного транспорта. В Свердловском районе помыли остановки на улице Белинского и очистили ливневую канализацию на улице Сибирской.
- Комплексная уборка ведется круглосуточно. В среднем в смену у нас работают 30-50 дорожных рабочих, до 30 единиц техники. Первым делом подрядчики вышли на помывку пешеходного и барьерного ограждений. Далее приступим к их ремонту и покраске, к очистке газонов. На дороги уже вышли пылесосы для работ на прилотковой и проезжей частях, - отметил директор МКУ «Благоустройство Индустриального района» Вадим Сабуров.
Районные администрации совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора по Пермскому краю проводят рейды по придомовым территориям и проверяют качество очистки дворов. Так, 3 апреля рейды прошли по улице Николая Островского, 107 (УК «Моторостроитель») и шоссе Космонавтов, 121 (УК «Профи-Дом»). Ранее по этим адресам в инспекцию поступили жалобы жителей о плохой уборке придомовой территории. Управляющим компаниям выданы предписания на устранение замечаний. Если этого не будет сделано в срок, к ним применят меры административного воздействия.
- Штрафы могут доходить до 250-300 тысяч рублей. В целом 72% нарушений по итогам января, февраля и марта приходится на содержание общедомового имущества. Жители города могут обращаться в инспекцию с жалобами на работу управляющих организаций, причем, важно делать это не анонимно, так как возможность идентифицировать заявителя является одним из оснований для принятия заявления к рассмотрению и проведения проверки, - подчеркнул начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.
Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по содержанию двора в чистоте, за защитой своих прав горожане могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Тимирязева, 30, телефон для справок 216-49-02).
Финалом комплексной весенней уборки станет субботник, который в этом году пройдет в Перми 20 апреля.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:38 | 3.04.2019
На реконструкцию моста ЖБИ в Кургане из федерального бюджета выделят 270 млн рублей
18:28 | 3.04.2019
В Камышлове по решению суда приостановили деятельность хлебокомбината, принадлежащего местному бизнесмену. Санврачи выявили массу нарушений
18:26 | 3.04.2019
Пермский хор «Млада» стал победителем международного конкурса
18:13 | 3.04.2019
40 тонн пермского мороженого ежемесячно будет поставляться в Китай
18:06 | 3.04.2019
На пермские дороги вышли уличные пылесосы
18:00 | 3.04.2019
Свердловчанка добровольно сдала в полицию мины и гранаты
17:53 | 3.04.2019
В Перми появится новый лесной визит-центр
17:48 | 3.04.2019
Международный аэропорт «Пермь» увеличил пассажиропоток
17:19 | 3.04.2019
В Прикамье расследуют гибель женщины в результате падения льда
17:13 | 3.04.2019
Шумков подписал соглашение о расширении использования сжатого природного газа в АПК
17:09 | 3.04.2019
Бывшему председателю Свердловского облсуда присвоено звание почетного гражданина области
16:59 | 3.04.2019
В мае на семи автобусных маршрутах Перми начнут тестировать безналичную оплату проезда
16:45 | 3.04.2019
В районе села Патруши ограничат движение по трассе М-5
16:27 | 3.04.2019
Внимание! В Кургане отключат освещение на улице Забоева
16:23 | 3.04.2019
В Екатеринбурге иномарка врезалась в стоящие машины и перевернулась
15:50 | 3.04.2019
Администрация Екатеринбурга наймет пресс-секретаря для Высокинского
15:45 | 3.04.2019
Оперативники свердловского УЭБиПК изъяли партию контрафактной продукции под маркой Apple
14:58 | 3.04.2019
Куйвашев создал постоянную рабочую группу для проведения международных мероприятий в Екатеринбурге
14:49 | 3.04.2019
Южноуральским многодетным семьям увеличат налоговые льготы
14:47 | 3.04.2019
В апреле в пермских МФЦ пройдут Дни налоговой грамотности
14:45 | 3.04.2019
Павел Дацюк поддержал строительство храма святой Екатерины
14:35 | 3.04.2019
Ученики пермской школы №135 представили конвейерную линию по сборке редукторов на технологическом фестивале
14:22 | 3.04.2019
УФССП Зауралья: долг населения за ЖКУ достигает от 30 до 40 % от начисленной суммы ежемесячно
14:20 | 3.04.2019
В Карпинске пропал 32-летний мужчина
13:56 | 3.04.2019
Судебные приставы заставили уральца оплатить 66 штрафов ГИБДД
13:47 | 3.04.2019
Житель Зауралья убил старшего брата поварешкой
13:46 | 3.04.2019
Жительнице Копейска помогут улучшить жилищные условия
13:37 | 3.04.2019
Приставы Прикамья помогли матери вернуть младенца
13:20 | 3.04.2019
Курганский микрорайон Кулацкий может на день остаться без воды
12:57 | 3.04.2019
Снизилась цена участия в Пермском международном марафоне