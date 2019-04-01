На пермские дороги вышли уличные пылесосы

18:06 | 3.04.2019

С наступлением теплой погоды начались работы по приведению улиц города в порядок. Подрядчики моют дорожные ограждения, остановки, чистят ливневки. Во дворах проходят рейды по контролю за очисткой придомовых территорий.



Так, в Индустриальном районе 3 апреля подрядная организация работала на шоссе Космонавтов. Подрядчики мыли дорожные ограждения, собирали мусор и подметали на остановках общественного транспорта. В Свердловском районе помыли остановки на улице Белинского и очистили ливневую канализацию на улице Сибирской.



- Комплексная уборка ведется круглосуточно. В среднем в смену у нас работают 30-50 дорожных рабочих, до 30 единиц техники. Первым делом подрядчики вышли на помывку пешеходного и барьерного ограждений. Далее приступим к их ремонту и покраске, к очистке газонов. На дороги уже вышли пылесосы для работ на прилотковой и проезжей частях, - отметил директор МКУ «Благоустройство Индустриального района» Вадим Сабуров.



Районные администрации совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора по Пермскому краю проводят рейды по придомовым территориям и проверяют качество очистки дворов. Так, 3 апреля рейды прошли по улице Николая Островского, 107 (УК «Моторостроитель») и шоссе Космонавтов, 121 (УК «Профи-Дом»). Ранее по этим адресам в инспекцию поступили жалобы жителей о плохой уборке придомовой территории. Управляющим компаниям выданы предписания на устранение замечаний. Если этого не будет сделано в срок, к ним применят меры административного воздействия.



- Штрафы могут доходить до 250-300 тысяч рублей. В целом 72% нарушений по итогам января, февраля и марта приходится на содержание общедомового имущества. Жители города могут обращаться в инспекцию с жалобами на работу управляющих организаций, причем, важно делать это не анонимно, так как возможность идентифицировать заявителя является одним из оснований для принятия заявления к рассмотрению и проведения проверки, - подчеркнул начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.



Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по содержанию двора в чистоте, за защитой своих прав горожане могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Тимирязева, 30, телефон для справок 216-49-02).



Финалом комплексной весенней уборки станет субботник, который в этом году пройдет в Перми 20 апреля.