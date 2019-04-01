В мае на семи автобусных маршрутах Перми начнут тестировать безналичную оплату проезда

16:59 | 3.04.2019

В Перми готовят к запуску единую систему оплаты проезда. В качестве пилотного проекта в мае в систему войдет порядка 210 транспортных средств на территории Перми. В пилотном режиме безналичная оплата проезда заработает на семи автобусных маршрутах. Прикамье станет одним из первых регионов страны, внедряющим систему безналичной оплаты проезда с зоной покрытия всего субъекта, включая межмуниципальные и пригородные перевозки.



Об этом на пятом экономическом конгрессе «Пермский край: цифровое будущее — здесь и сейчас» сообщил заместитель министра транспорта Пермского края Илья Нестеровский. В третьем квартале к новой системе планируется подключить город Березники. Проект по внедрению системы курируется министерством информационного развития и связи Пермского края. С введением единой системы оплаты проезда пассажиры смогут приобретать специальные проездные на нужное количество поездок по льготной цене в соответствии со сформированным и утвержденным транспортным меню, также смогут воспользоваться бесплатными пересадками на общественном транспорте. Время, выделенное на пересадку, будет устанавливаться в зависимости от удаленности маршрута.



Заместитель министра транспорта Пермского края в своем докладе отметил, что в Перми продолжается работа по снижению количества нелегальных такси: «В связи с этим во избежание резкого скачка цен на таксомоторные перевозки мы планируем параллельно развивать инструмент каршеринга, который обычно как раз снижает эту стоимость».



Ранее, тестируя систему бесконтактной оплаты проезда, губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал значимость налаживания работы общественного транспорта. «Транспорт должен давать другой, более высокий, уровень комфорта, — обозначил губернатор. — С точки зрения новых технологий мы пошли немного дальше, чем просто введение безналичной оплаты проезда».



На площадке сессии рассмотрели вопросы реализации регионального проекта «Умный город» в Березниках и Перми, который концентрирует несколько информационных и коммуникационных технологий для управления городским пространством, а также результаты работы проекта «Управляем вместе». На сессиях экономического конгресса также затронули тему цифровой трансформации образования и впервые - тему новых технологий в учете, аудите и контроле и цифровизацию агропромышленного комплекса.



Напомним, на первом международном форуме «Умный город – инструкция по применению» в Калуге замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, первый заместитель главы Перми Виктор Агеев и заместитель главы администрации города Березники Андрей Лебедев подписали соглашение по реализации пилотных проектов «Умного города» в Перми и Березниках.



В феврале на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и правительством Республики Саха (Якутия) в области поддержки инноваций и цифрового развития. В рамках соглашения Пермский край передал Республике Саха (Якутия) на безвозмездной основе наработки по порталу «Управляем вместе» и «Центру организации закупок».